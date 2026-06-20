Desalojan a más de mil turistas tras voraz incendio en lujoso hotel en República Dominicana

Las autoridades reportaron el fallecimiento de una huésped italiana a causa de complicaciones que sufrió tras un voraz incendio que destruyó parte de las instalaciones de un hotel en el municipio costero dominicano de Bayahibe y que obligó el desalojo de otras 1.690 personas alojadas en el lugar.

Las autoridades de socorro dominicanas informaron que Franchezca Valentino murió mientras recibía atenciones en un hospital.

Informes preliminares establecen que fue víctima del humo que desprendían las llamas de las instalaciones del hotel Viva Wyndham Dominicus Beach.

De acuerdo con un informe preliminar de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), al menos 10 personas recibieron asistencia médica, entre ellas huéspedes, visitantes y miembros de los organismos de respuesta que participaron en las labores de control y mitigación del incendio.

Varios de los afectados inhalaron humo y otros presentaron palpitaciones, mareos, náuseas y debilidad general asociadas a la exposición al calor y al esfuerzo físico durante la emergencia.

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El incendio, de origen desconocido, se propagó con rapidez debido a los techos de cana que cubrían buena parte de áreas comunes del hotel.

Un hotel cercano, operado por la misma cadena, no sufrió daño alguno, precisaron las autoridades. Los evacuados fueron traslados a hoteles cercanos, añadieron las autoridades.

Las actividades turísticas en Bayahibe y sus alrededores se mantienen sin novedades y continúan desarrollándose de manera segura y normal, afirmaron las autoridades.