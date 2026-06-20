Comenzó la restricción al porte de armas por segunda vuelta presidencial

Desde ayer y hasta el lunes esta prohibido el porte de armas, por elecciones presidenciales / Foto: Referencia.

Norte de Santander

Con ocasión de los comicios que se llevarán a cabo el próximo 21 de junio, el Comando de la Trigésima Brigada informó que, mediante la Resolución N.° 2026630019479613 del 18 de junio de 2026, ¨se suspende temporalmente la vigencia de los permisos para el porte de armas de fuego y armas traumáticas expedidos a personas naturales y jurídicas en todo el departamento de Norte de Santander¨.

La medida comenzó a regir desde las 6:00 pm horas del viernes 19 de junio hasta las 2:00 pm horas del lunes 22 de junio de 2026.

Esto con el propósito de contribuir al normal desarrollo de la jornada electoral y preservar las condiciones de seguridad durante este ejercicio democrático.

El Ejército Nacional llamó la atención a la ciudadanía por comprensión y colaboración en el cumplimiento de esta disposición.

La medida hace parte de una serie de acciones adelantadas por las fuerzas militares para garantizar el normal desarrollo del debate que se avecina en el país.