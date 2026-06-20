Alberto Zape presenta ‘Sueño Tricolor’ en honor a la selección Colombia

El artista colombiano presenta esta pegajosa canción en un momento donde el ambiente por la selección Colombia está al máximo del positivismo en esta participación en el mundial 2026, dónde cada canción representa el aliento de miles de colombianos que viven cada partido con tanta pasión, demasiadas sensaciones que solo despierta la selección Colombia, ahora de la mano de Sueño tricolor en las voces de Alberto Zape, Gustavo Cardona e Indira Balanta.

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La canción fue realizada en la ciudad de Cali en los estudios de IndiRecords, con la participación del destacado grupo de salsa ballet de Colombia y la fundación Tambosi.

Alberto Zape estará en la ciudad de Bogotá presentando Sueño tricolor en los medios de comunicación, como también preparando su próxima gira en el hermoso país peruano con sus éxitos estelares en el género de la Salsa.