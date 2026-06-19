Un menor muerto y cinco personas heridas deja ataque con dron en Tibú

Dos ataques contra civiles se produjeron en las últimas horas en el Catatumbo/ Foto Crédito: Colprensa(Thot)

Norte de Santander

Los enfrentamientos entre miembros del Ejército de Liberación Nacional ELN y las disidencias armadas frente 33 en la región del Catatumbo, en el municipio de Tibú cobraron la vida de un menor y dejeron cinco personas mas heridas.

Los hechos violentos se presentaron en el kilometro 25 en la ruta hacía el corregimiento de La Gabarra, donde se registró el ataque con aeronave no tripulada.

En esta situación murió un menor de edad de 10 años, y dos más con edades de dos y diecisiete años resultaron heridos, según advirtieron las autoridades.

En este hecho, también tres adultos resultaron heridos, dos mujeres identificadas como Vergenith Rueda Paredes de 51 años y Jhoana Cuadros de 37 años. También un hombre de 40 años identificado como Jairo Lobo Ropero resulto lesionado.

Los heridos inicialmente fueron trasladados al hospital del municipio de Tibú y uno de los menores con remisión urgente a la ciudad de Cúcuta.