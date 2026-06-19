Preocupación en el Catatumbo por presuntas presiones de grupos armados de cara a la segunda vuelta

Norte de Santander

A pesar que la primera vuelta electoral para elegir al próximo presidente de Colombia transcurrió con tranquilidad en la región del Catatumbo, líderes sociales y representantes de organizaciones sociales indicaron que hay preocupación en esta región, por una serie de situaciones que podrían estar afectando el desarrollo de la segunda vuelta.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Víctimas, han recibido información relacionada con presuntas presiones ejercidas por actores armados sobre las comunidades electorales, al parecer para influir en su decisión electoral.

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De acuerdo con las denuncias, en algunas zonas apartadas del territorio se estarían registrando presiones contra la población civil para que voten por un candidato en específico, situación que podría afectar la libertad para elegir.

El mayor riesgo estaría centrado, principalmente, en las zonas rurales de difícil acceso, donde la presencia de la fuerza pública es limitada y la capacidad de respuesta institucional es compleja.

“Eso es preocupante y esperemos que las autoridades, el gobierno nacional y por supuesto las comunidades voten a conciencia en el territorio para que se generen garantías de tranquilidad en estos procesos electorales”, expresó a Caracol Radio, Olguín Mayorga, presidente de esta asociación.