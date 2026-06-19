Animalistas destacan envío a prisión de hombre señalado de lanzar una perrita desde un quinto piso / Mauricio Alvarado

Organizaciones defensoras de los animales celebraron la decisión de un juez de enviar a prisión al hombre señalado de lanzar a una perrita desde un quinto piso en Villa del Rosario, un caso que generó rechazo e indignación en Norte de Santander.

El concejal y animalista Víctor Caicedo calificó la medida de aseguramiento como un paso importante para que el proceso judicial avance con garantías y para que este caso siente un precedente frente a los hechos de maltrato animal.

“Es satisfactorio ver cómo la Fiscalía, la defensa de ‘Vaquita’ y la decisión de la juez permitieron imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario. Esto garantiza que el proceso continúe y esperamos que haya un fallo ejemplar”, aseguró.

Caicedo señaló que este tipo de decisiones envían un mensaje claro a quienes cometen actos de crueldad contra los animales y resaltó la importancia de denunciar estos hechos.

“Hay que enviar un mensaje a todos los maltratadores: el maltrato animal es condenable y repudiable. Invitamos a la ciudadanía a denunciar y aportar fotografías o videos que sirvan como prueba en estos procesos”, manifestó.

Caicedo agregó que la aplicación de la Ley Ángel representa un avance en la protección de los animales y expresó su expectativa de que el proceso concluya con una condena ejemplar.

“Esperamos que este caso sea castigado con toda la severidad que permite la ley. La sociedad rechaza este tipo de violencia y espera justicia”, concluyó.

El hombre permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso penal por este caso de presunto maltrato animal.|