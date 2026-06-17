Cinco subversivos muertos en acciones militares en El Tambo, Cauca

La Tercera División reportó que cinco subversivos de la estructura Jaime Martínez murieron en combates contra el Ejército Nacional en zona rural de El Tambo, Cauca.

Según inteligencia militar, la comisión delincuencial que conformaban los implicados sería la responsable del ataque terrorista en el sector de El Túnel, sobre la vía Panamericana, que dejó más de 20 civiles muertos en el mes de abril.

Los hechos se registraron en el sector del Rosal, vereda La Gallera de la localidad en mención, donde se registraron intensos combates entre las tropas e integrantes de la columna Kevin Martínez.

En el operativo, se incautaron 8 fusiles, una ametralladora, abundante munición y material de guerra.

El comandante de la Tercera División del Ejército, general Hernando Africano, afirmó que el resultado se obtuvo tras una operación planeada que incluyó el seguimiento a la estructura terrorista y otras acciones de inteligencia.

Los subversivos implicados, de acuerdo con el reporte militar, serían responsables de generar el desplazamiento forzado de la población para despojarla de sus tierras, así como del reclutamiento de menores.

Otras actividades delincuenciales estarían relacionadas con el hurto de vehículos y maquinaria amarilla, elementos con los que después preparaban atentados terroristas.

El general Africano explicó que “la neutralización de estos sujetos representa un golpe estratégico a las redes logísticas y terroristas de este grupo ilegal, dado que además serían los responsables de los ataques con aeronaves no tripuladas y explosivos en zonas rurales de Jamundí, Valle del Cauca, y Morales, Buenos Aires y el de Suárez dónde siete menores de edad resultaron lesionados”.

Los cuerpos de los subversivos quedaron a disposición de medicina legal para el proceso de identificación y el material incautado en poder de las autoridades competentes.