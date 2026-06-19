Asesinan a reconocido líder indígena y ambiental durante ataque armado en el oriente del Cauca

Puracé, Cauca. Un reconocido líder indígena y ambiental fue asesinado en medio de un ataque contra integrantes de la Guardia Indígena en zona rural del municipio de Puracé, en el oriente del Cauca.

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La víctima fue identificada como Milton Cerquera, integrante de la Guardia Indígena del pueblo Kokonuko, exautoridad del resguardo de Paletará y reconocido por su trabajo en defensa del territorio y la protección del medio ambiente.

Cerquera también hizo parte de los equipos Económico y Ambiental de la Asociación de Cabildos Genaro Sánchez y del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

De acuerdo con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), los hechos ocurrieron en la vereda Rionegro, dentro del resguardo indígena de Paletará, cuando hombres armados atacaron a integrantes de la Guardia Indígena que adelantaban labores de control territorial, causándole la muerte al líder.

En el mismo hecho resultó herido Juan Carlos Bolaños, otro integrante de la Guardia Indígena, quien fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) rechazaron el homicidio y señalaron que las comunidades ya habían denunciado amenazas por parte de actores armados que hacen presencia en la zona.

Los pueblos indígenas exigieron garantías para la vida y respeto por las labores de control territorial.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia condenó el asesinato del líder, destacó su labor en las comunidades y pidió avanzar en las investigaciones, así como fortalecer las medidas de prevención y protección.

En esta zona del Cauca hacen presencia el frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”, el ELN y grupos de carácter local.

La Defensoría del Pueblo ya había advertido los riesgos en este municipio a través de alertas tempranas, en las que evidenció la imposición de normas y el control ilegal por parte de grupos armados que operan en la región.

De acuerdo con Indepaz, con el asesinato de Milton Cerquera ya son 70 líderes sociales asesinados en Colombia durante 2026.

En el departamento del Cauca, la cifra asciende a 15 casos.