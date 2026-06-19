Extienden plazo de convocatoria para elegir la Junta Directiva de la Comisión Fílmica de Cartagena

Puedes ser parte de la junta directiva de la Comisión Fílmica. // Alcaldía de Cartagena

La Alcaldía de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y de la Comisión Fílmica de Cartagena, informa a técnicos, profesionales y empresas del sector audiovisual que se extiende el plazo para la postulación de quienes estén interesados en ser representantes ante la Comisión Fílmica de Cartagena, desde los roles estratégicos, de organización, planeación y gestión. También, para quienes deseen ser parte de la asamblea electora; para todos los perfiles es obligatorio estar inscrito en el Directorio de Profesionales y Empresas de la Comisión Fílmica de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este espacio busca perfiles de los sectores técnico y empresarial, para que representen el área cinematográfica y audiovisual de la ciudad y permitirá elegir un representante del sector técnico cinematográfico y audiovisual y uno del sector empresarial cinematográfico y audiovisual.

El plazo para participar va hasta el 26 de junio de 2026 a través de la página web

https://convocatorias.ipcc.gov.co/miembroscfc2026 adjuntando la documentación requerida.

La directora del IPCC, Shirley Tuñón, expresó que estos escenarios fortalecen la democratización de la cultura en la ciudad y aportan transparencia a los procesos. “Este equipo será clave para apalancar eventos cinematográficos que requieran de decisiones, supervisará los intereses y necesidades del sector e impulsará estrategias técnicas, administrativas y misionales”, señaló Tuñón.

Esta iniciativa busca garantizar que los diferentes actores que hacen parte del ecosistema audiovisual, tengan una representación activa en las decisiones que marcarán el futuro del sector. El IPCC acompañará cada etapa de la elección, garantizando condiciones de transparencia e igualdad para los participantes.

Al finalizar la jornada, se realizará el acta oficial de la asamblea con la designación de los nuevos representantes.

Nuevo cronograma:

* Cierre de convocatoria: 26 de junio de 2026

* Publicación de acta de inscritos: 27 de junio de 2026

* Revisión de documentación: 27 al 30 de junio de 2026

* Publicación de habilitados: 30 de junio de 2026

* Elección de representantes: 3 de julio de 2026

* Publicación de resultados: 3 de julio de 2026

Consulta los requisitos y realiza tu postulación en:

https://convocatorias.ipcc.gov.co/miembroscfc2026

Un espacio democrático

La Comisión Fílmica de Cartagena de Indias, creada mediante el Decreto 1764 de 2023, se ha consolidado como una plataforma de articulación, para impulsar el crecimiento de la industria cinematográfica y audiovisual del Distrito.

Su labor está enfocada en promover a Cartagena como un escenario competitivo para producciones nacionales e internacionales, facilitar los procesos relacionados con rodajes y generar nuevas oportunidades para los profesionales y empresas del sector.