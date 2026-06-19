Colombia reunirá a máximas figuras del derecho mundial en la “Gran Cumbre de la Justicia” de la CEJ

En el marco de la conmemoración de sus 30 años, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) realizará los próximos 26 y 27 de octubre la Gran Cumbre de la Justicia, un evento que reunirá en el país a destacados referentes del derecho nacional e internacional.

El encuentro contará con la participación de los presidentes de las altas cortes y de la cúpula de la institucionalidad colombiana. Además, rendirá homenaje a reconocidos juristas como el filósofo del derecho italiano Luigi Ferrajoli; el destacado tratadista argentino en derecho público Juan Carlos Cassagne; Sonia Sotomayor, primera mujer latina en integrar la Corte Suprema de los Estados Unidos y Juan Carlos Campo, magistrado del Tribunal Constitucional de España.

”Con ocasión de sus primeros 30 años, la Corporación Excelencia en la Justicia, el centro de pensamiento más importante de América Latina en evaluación y seguimiento al sector judicial, realizará la Gran Cumbre Mundial de la Justicia (…), será un escenario en el que no solo escucharemos a los presidentes de las altas cortes de Colombia rendir cuentas sobre la gestión de sus respectivas jurisdicciones, sino que también reconoceremos lo más destacado del derecho en categorías como estudiantes, magistrados y sentencias del año“, dijo Hernando Herrera, presidente de la Corporación CEJ a los micrófonos de Caracol Radio.

La cumbre también reconocerá la trayectoria y el aporte de prestigiosas instituciones internacionales, entre ellas las universidades de São Paulo y Buenos Aires, la Real Academia Española, la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), la Asociación Americana de Arbitraje y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.