Achraf Hakimi, futbolista, será juzgado en Francia por presunto abuso, confirmó tribunal

Achraf Hakimi durante partido Brasil vs. Marruecos por el grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026: Getty Images. / Europa Press Sports

El futbolista marroquí Achraf Hakimi será juzgado por violación por la justicia francesa, indicó este viernes el tribunal de apelación de Versalles en un comunicado.

Achraf Hakimi está acusado desde febrero de 2023, cuando una joven lo denunció asegurando que el futbolista la había violado.

No se ha comunicado la fecha del proceso de Achraf Hakimi

Poco después del anuncio, el jugador del Paris Saint-Germain, que siempre ha tachado de “falsa” esa acusación, afirmó que espera su proceso “con impaciencia”.

“Espero este proceso desde el primer día. Y lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar”, escribió en redes sociales Hakimi, que actualmente está jugando en el Mundial de fútbol en Estados Unidos con Marruecos, selección que lidera.

“Opté por callarme durante años. Pensé que mantenerme digno, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran buenas decisiones”, agregó el jugador de 27 años.

“Esperábamos esta confirmación. De momento no se ha dicho que sea culpable de nada”, apuntó por su parte su abogada, Fanny Colin.

La abogada de la parte civil, Rachel-Flore Pardo, señaló en tanto que “después de más de tres años de lucha judicial, tras haber sido calumniada y arrastrada al barro por la defensa de Achraf Hakimi, a mi clienta esta decisión le aporta alivio y esperanza”.

En mayo de 2026, Hakimi había solicitado ante la justicia el sobreseimiento del caso

Según dijo en el momento de los hechos una fuente policial, la joven contó que había conocido a Achraf Hakimi en enero de 2023 a través de la red social Instagram y que fue a su casa en un vehículo con conductor (VTC) encargado por el jugador.

Según dijo la supuesta víctima, Hakimi la besó y le hizo tocamientos sin su consentimiento, antes de violarla.

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