Vandalizan al gondolero veneciano de la Plaza de Puerto Colombia

La Fundación Puerto Colombia, que administra y promueve la conservación del entorno histórico de la antigua estación del ferrocarril ubicada en la plaza principal del municipio, denunció nuevos actos de vandalismo contra las esculturas instaladas en este espacio turístico y cultural.

Hortencia Sánchez, presidenta de la Fundación Puerto Colombia, explicó que en la plaza, integrada a la zona del antiguo muelle, se encuentran 11 esculturas de bronce y mosaicos que representan procesos históricos de migración y la llegada de distintas comunidades al territorio durante finales del siglo XIX y comienzos del XX.

“Son esculturas que representan cada país, cada migración. Fueron elaboradas en bronce con mosaico. Son piezas muy valiosas y hacen parte del relato histórico de Puerto Colombia”, señaló Sánchez.

Sin embargo, la directiva advirtió que varias de estas obras han sido objeto de robos y daños reiterados. El caso más reciente corresponde a la escultura del “gondolero italiano”, a la que le fue sustraído un remo de bronce de gran tamaño, pieza que además servía como soporte estructural de la figura, provocando su caída al piso.

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“Le robaron el remo, que era una pieza grande de bronce, y la escultura terminó en el suelo. Esto no es un hecho aislado, ya ha pasado con otras esculturas”, indicó.

Según la presidenta de la fundación, en episodios anteriores otras obras también han sido afectadas. Sánchez atribuyó la problemática a la falta de control nocturno en la zona. y a la acción de personas que permanecen en los alrededores de la plaza durante la noche. Además, insistió en que los materiales robados estarían siendo comercializados de manera ilegal.

“Se llevan todo lo que sea metal. Esto debe estar siendo vendido en algún sitio. Es bronce, es costoso y son piezas únicas”, afirmó.

La directiva también señaló que la vigilancia fue retirada durante algunos meses y se reactivó tras lo ocurrido con la figura, con presencia de guardias día y noche.

Sin embargo, insistió en que la medida no es suficiente sin un sistema de videovigilancia permanente. “Necesitamos cámaras urgentemente, no solo para proteger las esculturas sino también a los visitantes. En la noche la plaza queda expuesta”, advirtió.

La Fundación Puerto Colombia recordó que la plaza y la estación del ferrocarril reciben miles de visitantes cada año y son un punto clave para la economía local, el turismo y los procesos culturales del municipio.