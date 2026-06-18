Promigas coloca US$920 millones en bonos híbridos internacionales a 30 años

Promigas anunció el cierre exitoso de una emisión de bonos híbridos internacionales subordinados por US$920 millones, una operación que atrajo una demanda de US$2.606 millones por parte de inversionistas institucionales de diferentes regiones del mundo.

La colocación, realizada a 30 años con vencimiento en 2056 y una tasa de cupón de 7,75 %, contó con una demanda equivalente a 2,8 veces el monto ofrecido y la participación de cerca de 150 inversionistas de Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia.

¿A dónde serán destinados los recursos?

La compañía informó que los recursos obtenidos serán destinados en su totalidad a la refinanciación de obligaciones financieras existentes, como parte de una estrategia orientada a optimizar su estructura de capital, reducir el costo promedio de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos sin aumentar el nivel de endeudamiento consolidado.

Promigas y sus filiales en Perú actuaron como emisores de la operación, que se convierte en una de las más relevantes realizadas por una empresa colombiana en los mercados internacionales de capital.

Como resultado de la transacción, las calificadoras Fitch Ratings y Moody’s modificaron la perspectiva de la calificación de grado de inversión de la compañía, pasando de negativa a estable.

La empresa señaló que la emisión hace parte de su estrategia de crecimiento y diversificación en el sector energético, que recientemente incluyó la integración de Zelestra Latam, plataforma enfocada en generación solar y almacenamiento de energía en América Latina.

“Este resultado refleja la confianza del mercado internacional en Promigas y en la solidez de nuestra estrategia. Nos permite fortalecer nuestra estructura de capital, reafirmar nuestras calificaciones de grado de inversión y continuar avanzando con disciplina financiera en nuestra evolución hacia una holding multienergética regional”, afirmó Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.

La operación contó con la asesoría financiera de Aval BI y fue estructurada por JP Morgan, Citi y Goldman Sachs.