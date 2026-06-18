Operativo policial permitió recuperación de moto en Bicentenario: hay un capturado

En desarrollo de operativos contra delitos de impacto, como el hurto, uniformados de la Policía Nacional capturaron a un sujeto en el sur de la ciudad.

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Durante labores de control adelantadas por las patrullas de vigilancia en la manzana 75b del barrio Bicentenario, fue capturado un sujeto conocido con el alias de ‘El Daller’, de 23 años de edad, quien momentos antes, al parecer, había hurtado una motocicleta mediante la modalidad de halado.

Gracias a la oportuna denuncia ciudadana y en una rápida reacción de la patrulla de la zona de atención, logró ubicar la motocicleta y capturar al posible responsable de haber cometido este hecho.

Por estos hechos, el capturado y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía por el delito de hurto.

En lo corrido del año se han capturado 522 personas por el delito de hurto, recuperando 134 motocicletas.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso insistimos en el llamado a la comunidad a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.