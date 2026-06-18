Miembro del esquema de seguridad del gobernador de Santander fue atacado con arma traumática ( Colprensa )

Bucaramanga

En la tarde de este jueves se registró un hecho violento en el que se vio involucrado un integrante del esquema de seguridad del gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, cuando se movilizaba en su moto para llegar a la formación.

Según confirmaron fuentes a Caracol Radio, el uniformado fue abordado por una motocicleta cuando se movilizaba por la calle 45 pasando la cárcel modelo cuando por intentar hurtarlo fue atacado con un arma traumática.

“Fue un disparo con arma traumática, lo impactó en el cuerpo pero fue superficial, él venía a formar para irnos a trabajar, la hipótesis es que fue para robarlo. Él iba manejando solo, intenta reaccionar y los persigue, se informó a la patrulla y se logró capturar a uno”, indicó una fuente a Caracol Radio.

El uniformado fue trasladado hasta la clínica en donde se encuentra siendo atendido y sin ninguna gravedad.