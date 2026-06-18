¿Iván Cepeda ya despejó dudas sobre una posible constituyente? Alirio Uribe y Carlos Meisel debaten

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En los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, el representante a la Cámara Alirio Uribe, del Pacto Histórico, y el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, hablaron sobre los temores en torno a una posible Asamblea Nacional Constituyente en un eventual gobierno de Iván Cepeda.

Frente a este tema, Uribe aseguró que la campaña de Cepeda ha descartado de manera reiterada la convocatoria de una constituyente y sostuvo que cualquier cambio institucional deberá surgir de consensos políticos y sociales.

“Iván ya lo ha dicho de mil maneras, no se va a convocar una constituyente. Lo que va a promover es un gran acuerdo nacional con diferentes sectores para construir un proyecto de país”, dijo.

El congresista explicó que la iniciativa ciudadana que impulsaba una constituyente fue retirada por sus promotores y aseguró que dicha propuesta no forma parte del programa electoral del candidato.

“La constituyente que estaba era una iniciativa ciudadana y ese comité promotor desistió. En ninguna parte de la agenda programática para las elecciones del próximo domingo se ha dicho que se piensa hacer una Asamblea Constituyente”, mencionó.

Por su parte, Meisel sostuvo que las declaraciones del candidato presidencial no han sido suficientes para despejar las dudas sobre el tema.

“Yo no sé cuál es el candidato que el doctor Alirio está escuchando, pero no es el que el país está escuchando. Es totalmente falso que Cepeda haya dicho de mil maneras que no va a hacer una constituyente. Es todo lo contrario”, afirmó.

Según el senador del Centro Democrático, el principal temor no radica en la existencia de mecanismos constitucionales para convocar una constituyente, sino en los intentos de buscar caminos alternativos para impulsarla.

“El gran problema aquí son los atajos que el presidente Petro le ha buscado a esa constituyente durante cuatro años de Gobierno. Este país no puede olvidar todos los llamados a consultas populares ni la recolección de firmas que impulsó el propio Cepeda”, dijo.

Además, Meisel sostuvo que la decisión de retirar la constituyente durante la campaña responde a razones electorales y no a una modificación de fondo en la postura política del oficialismo: “Ahora, porque eso no es popular y genera miedo en las elecciones, retiran el tema como una jugada electoral”.

Choque por el balance del Congreso

En cuanto al balance legislativo del actual Congreso, Uribe acusó a sectores de la oposición de bloquear iniciativas impulsadas por el Gobierno y aseguró que decenas de proyectos importantes terminaron hundidos durante las últimas sesiones.

“Esta semana se hundieron decenas de proyectos de ley muy importantes para los colombianos. Hubo un sabotaje muy fuerte a la agenda legislativa”, mencionó.

Entre dichas iniciativas está la armonización de la jurisdicción indígena, la jurisdicción agraria, la ley de acueductos comunitarios, reformas relacionadas con inteligencia artificial, el Código Minero y la prohibición del fracking.

“Aquí los congresistas no legislan pensando en el país, sino pensando en peleas políticas. Se hundieron por lo menos 80 proyectos importantes para Colombia”, agregó.

No obstante, Meisel rechazó las acusaciones y aseguró que la oposición ha respaldado proyectos cuando los considera beneficiosos para el país.

“Son mentiras, por lo tanto usted es un mentiroso. Esta semana, por ejemplo, le aprobamos al Gobierno una adición presupuestal al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por 500.000 millones de pesos”, dijo.

Meisel sostuvo que el Congreso sí ha aprobado reformas impulsadas por el Ejecutivo, como la pensional y la laboral, y defendió la decisión de bloquear otras iniciativas con las que no están de acuerdo: “Si hay que romper el quórum para que no terminen de joder la salud, lo vamos a seguir haciendo”.

Finalmente, el senador cuestionó la creación de la jurisdicción agraria y aseguró que estas propuestas podrían generar conflictos institucionales.

“Yo personalmente no creo en eso. Y si veo que puedo romper el quórum para evitar que se apruebe una cosa tan nefasta para el país, lo hago”, concluyó.