Economía de Cuba necesita “cambios urgentes” para superar crisis, afirmó presidente Díaz-Canel

Foto de Miguez Díaz-Canel junto a Raul Castro, celebrando el Mayday (Día de Mayo) en 2019 (Cortesía: Sven Creutzmann/Mambo photo/Getty Images) / Sven Creutzmann/Mambo Photo

La economía de Cuba, en profunda crisis y sometida a un bloqueo petrolero estadounidense, necesita “cambios urgentes”, declaró el presidente Miguel Díaz-Canel ante el Comité Central del Partido Comunista (PCC, único), en una intervención transmitida el jueves.

“La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios”, afirmó el jefe de Estado en el discurso de clausura de una sesión extraordinaria del comité, que aprobó un paquete de reformas para una mayor apertura económica en la isla.

Estas reformas, propuestas por el gobierno y cuyos detalles completos aún no se conocen, buscan abrir más sectores a la inversión privada, atraer más capital de los cubanos en el exterior, reducir la participación del Estado y dar mayor autonomía a las empresas públicas.

Díaz-Canel reconoció que “algunas no tendrán consenso absoluto, pero son impostergables”, según la transmisión de la TV estatal.

Expresidente Castro da el visto bueno a las reformas

El influyente expresidente Raúl Castro ya ha dado su apoyo a las reformas y la Asamblea Nacional del Poder Popular se reúne de urgencia este jueves para aprobarlas.

“Cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber del Partido Comunista y del Gobierno revolucionario no es explicar mejor la crisis, sino cambiar lo que haya que cambiar para salir de ella”, continuó el jefe de Estado, también primer secretario del PCC.

Díaz‑Canel, quien mencionó los ejemplos de China y Vietnam, abogó por una transformación económica “profunda y ágil, ejecutable en corto plazo, que combine estabilización macroeconómica, incentivos para estimular y promover una apertura productiva (...) y una protección social focalizada y efectiva”.

Igualmente, hizo un llamado a “crear un ambiente institucional y normativo adecuado para que las empresas y los trabajadores estén estimulados en producir bienes y prestar servicios de calidad y con eficiencia”.

“Hay trabas que no vienen de afuera, ni del bloqueo (estadounidense). Hay lentitud, burocracia, normas que frenan al que quiere producir y decisiones que hemos postergado”, reconoció.

Las reformas se anuncian en medio de una política de máxima presión del presidente Donald Trump sobre el país, sometido desde enero a un bloqueo petrolero de EEUU.

Washington, que mantiene un embargo contra Cuba desde 1962, no oculta su interés de un cambio de modelo económico e incluso político en la isla, situada a unos 150 kilómetros de las costas de Florida.

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