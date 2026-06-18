Distrito garantiza alimentación a primera infancia de 135 familias cartageneras

Tras cuatro meses del inicio de una nueva vigencia del programa Nutriendo Vidas, la alianza entre Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, y Fundación Éxito, continúa generando resultados positivos para la primera infancia, las madres gestantes y lactantes en situación de vulnerabilidad en la ciudad.

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En este segundo año de ejecución del convenio, 135 familias reciben acompañamiento integral durante un proceso de 10 meses que busca fortalecer su seguridad alimentaria y promover hábitos saludables desde los primeros años de vida.

Como parte de esta estrategia, las familias han participado en cuatro encuentros formativos enfocados en temas fundamentales para el desarrollo infantil, entre ellos: las rutas de atención a la malnutrición, el acompañamiento integral a la primera infancia, lactancia materna, crianza amorosa y alimentación complementaria. Estos espacios brindan herramientas prácticas para que madres, padres y cuidadores tomen decisiones informadas sobre la nutrición y el cuidado de sus hijos.

De manera simultanea, se han realizado cuatro jornadas de redención de bonos alimentarios, efectuadas mensualmente en los almacenes Éxito, permitiendo que las familias beneficiarias del programa nutriendo vidas, accedan a mercados balanceados, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas de primera infancia.

Actualmente, la fundación Éxito impulsa la campaña ‘Los rumores no alimentan, las goticas, sí’, una iniciativa que busca aclarar dudas sobre el programa y recordar que cada donación se traduce en apoyo real para la nutrición infantil.

“La campaña ‘Los rumores no alimentan, las goticas sí’ nace para desmentir creencias erróneas sobre este programa de donación y aclarar dudas. Busca invitar a las personas a informarse, confiar y actuar, entendiendo que cada aporte se transforma en nutrición para miles de niños y niñas” expresó, Sandra Patricia Botero de fundación Éxito.

Por su parte, Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social destacó que: “Durante estos primeros cuatro meses con el programa Nutriendo Vidas hemos fortalecido no solo el acceso a alimentos, sino también a conocimientos y capacidades de las familias para promover una crianza saludable. Cada encuentro y cada redención representan una oportunidad para construir un mejor futuro para nuestros niños y niñas en Cartagena. Este es el segundo año del convenio que va por un periodo de 10 meses, y que de igual forma impacto y contribuyó a la nutrición de 200 familias en el 2025 durante 10 meses consecutivos”.

Con seis meses más de ejecución por delante, Nutriendo Vidas seguirá impulsando acciones de formación, acompañamiento y acceso a alimentos, reafirmando que cuando la solidaridad se une al trabajo articulado entre organizaciones y ciudadanía, es posible generar un impacto tangible en la nutrición y el desarrollo integral de la primera infancia.