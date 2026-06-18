Director del SENA segura que la monetización es más costosa para empresas que contratar aprendices

Director del SENA segura que la monetización es más costosa para las empresas que contratar aprendices

El director general del SENA, Jorge Eduardo Londoño, defendió el contrato laboral de aprendizaje implementado tras la reforma del Gobierno y aseguró que para las empresas resulta más costoso optar por la monetización que vincular aprendices de la entidad.

Según explicó desde Riohacha, La Guajira, la monetización no constituye una multa ni una sanción, sino una alternativa legal que tienen las empresas para cumplir con su obligación de apoyar la formación de aprendices.

“El empresario puede escoger entre monetizar o contratar un aprendiz. La monetización es mucho más costosa para un empresario”, afirmó Londoño.

De acuerdo con el funcionario, en programas técnicos la monetización puede representar un costo adicional cercano a los 11 millones de pesos, mientras que en programas tecnológicos la diferencia puede oscilar entre 21 y 22 millones de pesos.

En ese sentido, Londoño resaltó que los recursos obtenidos mediante este mecanismo no se destinan a gastos administrativos pues el 50% se dirige al Fondo Emprender para apoyar iniciativas productivas del campesinado, mientras que el otro 50% se distribuye entre apoyos de sostenimiento para aprendices y programas orientados al fortalecimiento del sector rural.

“En buena hora lo óptimo es que se contraten aprendices, pero si los empresarios prefieren pagar mucho más, esos recursos terminan beneficiando al campesinado y a los jóvenes en formación”, sostuvo en entrevista el jefe de la entidad.

¿Cómo está el SENA financieramente?

El director también respondió a las versiones que señalan una supuesta crisis financiera en la entidad. Calificó esas afirmaciones como falsas y aseguró que el SENA atraviesa una de las etapas de mayor estabilidad presupuestal de su historia.

“Por ahí se dijo que el SENA estaba en quiebra. Nada más mentiroso ni nada más alejado de la realidad”, manifestó.

Según indicó, durante el actual cuatrienio el presupuesto de la entidad aumentó en un 50 % frente a periodos anteriores. Además, destacó que los funcionarios recibieron un incremento salarial del 12 % y que se han invertido cerca de un billón de pesos en mantenimiento de infraestructura y nuevas construcciones.

Londoño agregó que el Gobierno Nacional está próximo a formalizar el reconocimiento de una deuda histórica cercana a los 4 billones de pesos con la entidad, lo que fortalecería aún más sus finanzas.

“No hay una entidad financieramente más estable y robusta que el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA”, indicó el director.