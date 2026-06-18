500 voluntarios harán jornada de limpieza al río Medellín durante la celebración del Día del Río

Medellín

Alrededor de 500 personas participarán en una gran jornada de limpieza y educación ambiental en el río Medellín el próximo 5 de julio, en el marco de la conmemoración del Día del Río.

La iniciativa es liderada por Plastieco, con el apoyo de la Alcaldía de Medellín y diferentes organizaciones comprometidas con la sostenibilidad y busca ir más allá de una jornada tradicional de recolección de residuos y convertirse en un ejercicio de apropiación del territorio, conciencia ciudadana y protección de los ecosistemas hídricos del Valle de Aburrá.

Santiago Contreras Villegas, gerente general de Plastieco y Plastisol hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse como voluntarios a esta jornada en Parques del Río.

“En Colombia solo reciclamos el 23% de los residuos, y muchos del restante va a parar a nuestros ríos, mares y quebradas. Por ende, la principal fuente de cambio somos nosotros, los ciudadanos, que debemos de cambiar nuestro hábito y aprender a reciclar”, expresó el gerente.

Intervención a los afluentes de Medellín

Desde la Alcaldía de Medellín destacaron que la actividad se complementa con las intervenciones que actualmente se desarrollan en diferentes quebradas de la ciudad a través del programa Mi Río, Mis Quebradas. Actualmente se avanza en 26 frentes de obra para la protección de las fuentes hídricas. Entre los proyectos con mayor nivel de ejecución se encuentran las intervenciones en las quebradas La Aguadita (90 %), El Pelón (88 %), La Honda (82 %), Altavista (77 %) y La Cabuyala (73 %).

“La alcaldía distrital ha destinado un recurso sin precedentes en los últimos años, 663 mil millones de pesos destinados a la conservación de las quebradas de la ciudad y del río, una alianza con el área metropolitana del Valle de Ahorrá, una alianza que se materializa ya en ejecuciones y en obras concretas, en acciones de conservación, en educación a la ciudadanía”, indicó la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz.

15 de los 17 puntos críticos proyectados para 2026 en el cauce del río Aburrá-Medellín reciben atención como parte de la estrategia Mi río, mis quebradas. Entre las acciones se adelantan 12 intervenciones entre las estaciones Poblado y Ayurá, especialmente en sectores cercanos al puente de la calle 4 Sur y en jurisdicción de Itagüí.

Las personas interesadas en participar como voluntarias pueden inscribirse a través del formulario habilitado por los organizadores en sus redes sociales.