70.000 usuarios se quedaron sin energía durante la tormenta registrada en Bucaramanga

Cerca de 70.000 usuarios se quedaron sin energía en Bucaramanga y su área metropolitana durante la tormenta que se registró en la noche del miércoles, una de las afectaciones más grandes reportadas en los últimos meses por la Electrificadora de Santander, ESSA.

“En algún momento de la noche llegamos a tener alrededor de 70.000 clientes por fuera del servicio en el área metropolitana”, aseguró Gilbert Pacheco, Líder de Operación Integrada de la ESSA.

La empresa logró recuperar gran parte de los usuarios afectados gracias a las maniobras realizadas por las cuadrillas y al esquema de contingencia activado durante la emergencia.

“En este momento estamos en una cifra de alrededor de 7.000 clientes”, agregó.

Las afectaciones pendientes se concentran principalmente en Ruitoque Bajo, el Anillo Vial, la calle 200 y algunos sectores de Floridablanca.

Según la ESSA, los daños más complejos están relacionados con la caída de árboles sobre las redes eléctricas.

“Ya son situaciones muy críticas de árboles de gran tamaño que han caído sobre la red. Tenemos afectaciones en cables, aisladores, estructuras y crucetas que se tienen que reponer y dejar en buen estado”, explicó Pacheco.

Las cuadrillas continúan trabajando en los sectores afectados para reparar los daños y recuperar completamente el servicio.

“Esperamos lograr el restablecimiento con las condiciones favorables del clima y con los trabajos de nuestras cuadrillas”, concluyó el funcionario.

La empresa señaló que las mayores afectaciones se concentraron en Bucaramanga y su área metropolitana, mientras que en el resto del departamento la operación del sistema eléctrico se mantuvo con relativa normalidad.