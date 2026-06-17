Soluciones W: la energía llegó donde la violencia obligó a Juan Gabriel a empezar de nuevo. Foto: Henry Calderón, Juan Gerardino.

Para millones de colombianos, encender un bombillo es un ejercicio tan cotidiano que pasa desapercibido. Con solo oprimir un interruptor se iluminar una habitación, se carga un celular o se conservan los alimentos en la nevera. Pero en varios rincones del país, más de los que deberían, la electricidad sigue siendo un privilegio.

Esa era la realidad de Juan Gabriel.

La violencia lo obligó a abandonar su hogar en Norte de Santander. Como miles de víctimas del conflicto armado, tuvo que dejar atrás su vida, sus pertenencias y los años construidos en una tierra que ya no era segura para permanecer.

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Buscando una nueva oportunidad llegó al municipio de La Paz, en el Cesar. Allí un familiar le regaló una pequeña casa para comenzar de nuevo, un regalazo. Sin embargo, había un problema que parecía lejano de resolver: la vivienda no tenía acceso a energía eléctrica.

La red más cercana se encontraba a cientos de metros y los costos para llevar el servicio hasta su hogar estaban completamente fuera de su alcance.

“Tuve que dejar todo botado, tirado”, contó Juan Gabriel al aire en 6AM W al recordar el desplazamiento forzado que cambió su vida.

Su petición parecía sencilla: tener luz en casa. Pero detrás de esa necesidad había algo mucho más profundo. Tener energía significa poder vivir con dignidad, sentirse seguro cuando llega la noche, prender un ventilador y construir un hogar en condiciones adecuadas.

Su historia llegó a oídos de Tienex Energy, una compañía especializada en soluciones de energía solar, que decidió sumarse a Soluciones W con una ayuda que transformará la vida de toda la familia.

La donación incluye una estación portátil de energía y un panel solar que permitirá generar electricidad de manera autónoma en una zona donde el acceso a la red tradicional sigue siendo una deuda pendiente.

“Podemos brindarle la solución de energía para la casa de Juan Gabriel y mejorar sus condiciones de vida”, explicó Henry Calderón, director general de la compañía, en los micrófonos de 6AM W.

Más allá de los equipos, la ayuda representa algo mucho más grande: la posibilidad de reconstruir un proyecto de vida después del sufrimiento.

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La emoción de Juan Gabriel fue inmediata.

“Le prometí a mi esposa que este año le iba a colocar la luz y creo que este señor se ganó el cielo”, dijo al aire, con la voz entrecortada.

Su reacción recordó una realidad que a menudo olvidamos desde las ciudades. Mientras para muchos la energía es un servicio básico garantizado, para otros sigue siendo una meta que parece inalcanzable.

Por eso esta Solución W no solo iluminará una casa en una zona rural del Cesar. También ilumina una conversación necesaria sobre las brechas que aún existen en Colombia y sobre el poder que tiene la solidaridad para cerrarlas.

Sobre Tienex Energy y Ecoflow

Tienex Energy es una empresa colombiana con amplia trayectoria en soluciones energéticas y representante oficial de EcoFlow en el país, una de las marcas líderes a nivel mundial en energía portátil y sistemas de respaldo.

A través de tecnologías que combinan estaciones de energía y paneles solares de alta eficiencia, la compañía busca llevar electricidad a hogares, comunidades y proyectos ubicados en zonas donde el acceso a la red eléctrica es limitado o inexistente.

Actualmente cuenta con un equipo de 40 colaboradores, presencia nacional y soluciones diseñadas para acercar la energía a lugares donde, más que una comodidad, representa una oportunidad para transformar la calidad de vida de las personas.