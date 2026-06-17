La SAE entregó a Boyacá dos inmuebles para proyectos sociales y agroecológicos

Los inmuebles entregados por la SAE servirán para fortalecer la atención a casos de violencia y la formación agroecológica de jóvenes rurales en Boyacá.

Tunja

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya recibió por parte de la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales, Amelia Pérez Parra, dos inmuebles que serán usados en un proyecto social y otro agroecológico.

El primero fue el predio en donde funcionó el Motel Mansión Real, el cual tiene una extensión de 30.000 m² y en el que, a partir de hoy, funcionará el Centro de Detención Transitoria de Boyacá.

El gobernador destacó el servicio que prestará este inmueble a donde llegarán a cumplir con medidas de arresto las personas por casos de violencia intrafamiliar y violencia basada en género.

“En memoria de todas las mujeres que han sido maltratadas y violentadas, hoy enviamos un mensaje claro: ningún hombre volverá a burlarse de las Comisarías de Familia, porque tendremos un lugar en donde van a guardar tiempo de arresto”.

El otro inmueble es el predio ‘El Alisal’ que cuenta con un área de 12,75 hectáreas, ubicado en la vereda el Resguardo del municipio de Tuta donde funcionará la primera escuela agroecológica para jóvenes rurales de Boyacá donde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC cumplirá una importante labor.

“Vamos a ejecutar esta escuela para traer de todos los rincones de Boyacá, jóvenes rurales que quieran aprender sobre cultivos de tierra fría. La idea aquí también es apostarle a la investigación y la ciencia con la UPTC”.