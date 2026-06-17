“La paz necesita legitimidad”: Asocapitales por orden de suspender ZUT de disidentes en Putumayo

El director de Asocapitales, Andrés Santamaría, se pronunció luego de que un juez ordenara la suspensión de la instalación de la Zona de Ubicación Territorial (ZUT) para las disidencias de Walter Mendoza en Putumayo.

En su cuenta de X, el director de la asociación que reúne a las 32 ciudades capitales, aseguró que “la paz debe construirse dentro del marco de la Constitución, con respeto por las comunidades, las instituciones y el Estado de Derecho”.

Previamente, en entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Santamaría advirtió que el decreto del Gobierno que autorizó el traslado de cerca de 100 integrantes de los Comandos de Frontera a una zona de ubicación en el Valle del Guamuez no fue socializado y fue expedido sin consultar a los entes territoriales.

Le puede interesar: “Tomaron decisiones sin los entes territoriales”: Asocapitales critica zona de ubicación en Putumayo

“Desde el inicio advertimos que las decisiones que impactan la seguridad de los territorios requieren seguridad jurídica, transparencia y mecanismos efectivos de verificación”, agregó.

También reiteró que “la paz necesita legitimidad” y que esta “solo es posible cuando se respetan los derechos de las comunidades y se brinda claridad a los ciudadanos sobre las decisiones que afectan su seguridad y su futuro”.

Entretanto, Caracol Radio conoció que Asocapitales solicitó la nulidad del decreto ante el Consejo de Estado, además de su suspensión temporal como medida cautelar.

“La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales concurre por un interés institucional cualificado en la integridad del orden democrático y en la garantía de elecciones libres en la totalidad del territorio nacional, incluidas las ciudades capitales y sus zonas de influencia, cuya seguridad y normal funcionamiento institucional dependen de la presencia ininterrumpida del Estado y de la integridad del certamen electoral que define la conducción del Estado”, señala la acción de nulidad.