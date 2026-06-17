Ruta-E: el primer corredor de carga eléctrica para vehículos de carga pesada del país

El Ministerio de Transporte y la organización CALSTART presentaron Ruta-E, el primer corredor de carga eléctrica para vehículos de carga pesada que busca facilitar el despliegue de infraestructura para camiones eléctricos y avanzar en la descarbonización del transporte de carga en uno de los principales ejes logísticos de Colombia entre Bogotá y Cartagena.

El proyecto fue priorizado tras una evaluación técnica entre siete corredores estratégicos y abarcará una ruta por la que se moviliza aproximadamente el 22 % de la carga transportada en los principales corredores nacionales. El trazado conectará centros de producción, zonas industriales, plataformas logísticas y los puertos del Caribe colombiano.

La red atravesará Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Magdalena, Atlántico y Bolívar. En una primera fase, la iniciativa concentrará esfuerzos en dos nodos clave: el corredor Bogotá-Cundinamarca y el Nodo Caribe, integrado por Santa Marta, Barranquilla y Cartagena.

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¿Cómo funcionará el primer corredor de carga eléctrica para camiones en Colombia?

Uno de los principales objetivos de Ruta-E según indicaron, será facilitar el despliegue de infraestructura para vehículos pesados eléctricos. Para ello, el Ministerio de Transporte, junto con operadores de red, concesiones viales y actores del ecosistema logístico, avanza en la identificación y validación de puntos estratégicos para la instalación de estaciones de carga a lo largo del corredor.

El proyecto prevé responder a uno de los principales retos de la electromovilidad en el país: la baja participación de los camiones eléctricos. De acuerdo con cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), a enero de 2026 Colombia registraba cerca de 637 vehículos de carga eléctricos, equivalentes a alrededor del 2 % del parque automotor eléctrico de vehículos de cuatro o más ruedas.

Actualmente, el país cuenta con cerca de 20 líneas y referencias de vehículos eléctricos de carga, entre camionetas, camiones medianos y tractocamiones. Sin embargo, la disponibilidad de infraestructura y los mecanismos de financiación continúan siendo algunos de los principales desafíos para acelerar la adopción de estas tecnologías.

Metas y proyecciones de Ruta-E

Lo que plantean desde el gobierno es que esta ruta hace parte de los compromisos internacionales asumidos por Colombia en materia de transporte de cero emisiones y cuenta con la participación de más de 20 organizaciones de los sectores de transporte, energía, infraestructura, logística y financiamiento.

Entre las metas planteadas se encuentra alcanzar la circulación de 50 vehículos eléctricos de carga en el corredor durante 2026 y consolidar una flota cercana a 1.000 vehículos entre 2030 y 2035.

Este proyecto también afirmaron que, se articula con otros proyectos de transporte y logística, como la reactivación férrea del corredor La Dorada-Chiriguaná-Santa Marta y las oportunidades de transporte asociadas al río Magdalena. Con ello, se busca sentar las bases para la expansión de nuevos corredores eléctricos y avanzar hacia un sistema de transporte de carga con menores emisiones en el país.