Estudiantes de Barranquilla destacan en Chile con SmartBin, IA que impulsa reciclaje escolar

El equipo Dreamers, de la IED Comunitaria Metropolitana, representó a Colombia y obtuvo el segundo lugar en la Misión Internacional STEM+ Valparaíso 2026 con SmartBin, un ecoclasificador inteligente que promueve el reciclaje mediante inteligencia artificial.

El dispositivo utiliza inteligencia artificial, visión por computadora, gamificación y conexión con canecas inteligentes para orientar la correcta separación de residuos. La iniciativa se articula con la apuesta de la Alcaldía de Barranquilla por fortalecer la educación ambiental, el reciclaje, los PRAE y la innovación escolar.

Barranquilla continúa demostrando que la innovación también nace en las aulas, una estrategia que cuenta con el respaldo de la administración del alcalde Alejandro Char. Gracias a este impulso institucional, estudiantes de la IED Comunitaria Metropolitana representaron a Colombia en Chile con SmartBin, un dispositivo diseñado para mejorar la separación de residuos y fortalecer la cultura del reciclaje desde el entorno escolar.

El proyecto fue desarrollado por el equipo Dreamers, integrado por los estudiantes Valery Narváez, Lorelays Ramos, Jhonny Pautt, Karoline Gómez y Anis Durán, quienes identificaron una problemática frecuente en su institución: la inadecuada disposición de residuos en pasillos y aulas. A partir de esta necesidad, diseñaron una solución tecnológica que convierte el reciclaje en una experiencia educativa, interactiva y motivadora.

“Que hoy nuestros jóvenes, además de apostarle a la ciencia y a la tecnología, promuevan el uso responsable de los residuos, nos demuestra que estamos formando nuevas generaciones con mayores capacidades, mayor sentido de pertenencia y mejores herramientas para enfrentar el mañana. Trabajamos por una Barranquilla más limpia, más verde, más innovadora y más educada, y ahora ellos aportan su conocimiento e iniciativa a seguir construyendo una mejor ciudad para todos, ese es el verdadero poder de nuestros niños y jóvenes”, destacó el alcalde Alejandro Char.

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SmartBin funciona a través de una plataforma web que permite al usuario tomar una foto del residuo. Luego, mediante inteligencia artificial, el sistema identifica el material, determina si es reciclable, orgánico o no reciclable e indica en qué caneca debe depositarse. Además, incorpora puntos, logros y tablas de clasificación para incentivar la participación de los estudiantes.

El dispositivo también cuenta con un componente físico conectado a un sistema ESP32, que permite la interacción con canecas inteligentes. Esta integración entre software, hardware y educación ambiental convierte a SmartBin en una herramienta con potencial para apoyar procesos de reciclaje en colegios, comunidades e instituciones.

La iniciativa se articula con el trabajo que la Administración distrital viene impulsando en las instituciones educativas oficiales a través de programas como Basura Cero, los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), las huertas escolares, la reutilización de materiales, la separación en la fuente y campañas como la recolección de tapitas plásticas con propósito social.

La secretaria distrital de Educación, Paola Amar Sepúlveda, destacó que este logro refleja el talento de los estudiantes y el compromiso de Barranquilla con una educación innovadora, sostenible y conectada con los retos actuales.

“Gracias al liderazgo de nuestro alcalde Alejandro Char seguimos creando oportunidades para que nuestros estudiantes aprendan haciendo, investiguen, programen y propongan soluciones para transformar su entorno. SmartBin demuestra que desde la escuela pública también se puede innovar con propósito, usando la tecnología para cuidar el ambiente y construir una ciudad más sostenible”, expresó la secretaria.

Durante su participación en la Misión Internacional STEM+ Valparaíso 2026, los estudiantes compartieron experiencias con delegaciones de Colombia, México y Chile, y presentaron su proyecto junto a iniciativas relacionadas con sostenibilidad, inteligencia artificial, energías renovables, economía circular y gestión inteligente de residuos.

Con el acompañamiento de la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría Distrital de Educación y la estrategia BAQSTEM+IS, la ciudad continúa fortaleciendo semilleros, laboratorios, aulas maker, competencias de robótica, inteligencia artificial y proyectos escolares que preparan a los estudiantes para resolver problemas reales.

Así funciona SmartBin

SmartBin no es solo un dispositivo para reciclar, sino una muestra de cómo la educación, la tecnología y la conciencia ambiental pueden unirse para formar jóvenes capaces de crear soluciones para una Barranquilla más limpia, innovadora y sostenible.

A. Acceder al aplicativo: el usuario ingresa a SmartBin desde su celular o computador mediante un código QR. Allí puede consultar un tutorial sencillo y acceder a la plataforma.

B. Usar el sistema: dentro del aplicativo, el usuario toma una fotografía del residuo. La plataforma analiza la imagen con inteligencia artificial y determina su clasificación.

C. Clasificar y participar: con la información entregada, el usuario deposita el residuo en la caneca correspondiente. Además, el sistema otorga puntos, logros y rankings que incentivan el reciclaje.

De acuerdo con el profesor Alex Alberto González Jurado, quien acompañó la ejecución del proyecto, SmartBin se utiliza frecuentemente en la IED Comunitaria Metropolitana y ha sido presentado en otras instituciones como experiencia de innovación escolar aplicada al cuidado del ambiente. Al ser una aplicación libre, puede ser usada por cualquier persona desde un celular o computador.