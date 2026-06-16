Tormenta deja más de 48 barrios afectados en Soledad, Atlántico

Tormenta tropical deja un muerto y más de 48 barrios afectados en Soledad

La fuerte tormenta eléctrica que azotó al municipio de Soledad durante la tarde de este lunes dejó decenas de viviendas afectadas y daños en varias instituciones educativas, lo que obligó a la Alcaldía a activar los protocolos de emergencia, atención humanitaria y asistencia en salud para atender a las comunidades impactadas.

La Alcaldía de Soledad desplegó más de 200 funcionarios y organismos de socorro para realizar labores de evaluación de daños, atención médica y caracterización de las familias damnificadas. Los equipos, integrados por personal de la Oficina de Gestión del Riesgo, Defensa Civil, Salud Pública y Equipos Básicos en Salud, recorren los sectores afectados para identificar necesidades y coordinar la entrega de ayudas humanitarias.

De acuerdo con el reporte oficial, más de 48 barrios registraron afectaciones por los fuertes vientos y las lluvias.

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El coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres, Alexis Rodríguez, aseguró que la administración municipal mantiene presencia permanente en las zonas impactadas.

En materia de salud, brigadas médicas fueron enviadas a los sectores más golpeados para realizar valoraciones básicas, atender emergencias y brindar apoyo psicológico a las personas afectadas por la situación.

Colegios y puntos de votación afectados

La emergencia también generó daños en varias instituciones educativas oficiales, entre ellas Josefa Donado, Microempresarial, Francisco de Paula Santander, Villa María, Manuela Beltrán, John F. Kennedy (sede Oasis), María Auxiliadora (sede 2) y Alberto Pumarejo.

Como medida preventiva, la Secretaría de Educación ordenó clases virtuales durante los próximos tres días en estos planteles mientras se adelantan las evaluaciones estructurales correspondientes.

Las autoridades informaron además que algunas de estas instituciones funcionan como puestos de votación para las elecciones del próximo domingo, por lo que las reparaciones serán priorizadas para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

La emergencia ocurre en medio de un panorama meteorológico que mantiene en alerta a las autoridades del Caribe colombiano. Según reportes del Ideam, actualmente atraviesa el país laonda tropical número 14, sistema atmosférico que ha venido generando lluvias y tormentas eléctricas en varios departamentos del norte del país.