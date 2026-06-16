Barranquilla es reconocida entre los destinos turísticos más accesibles de Colombia

Barranquilla fue seleccionada entre los 10 destinos turísticos más accesibles de Colombia, un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur y Fumdir.

Atractivos turísticos de la ciudad

La certificación reconoce a 20 atractivos turísticos de la ciudad como espacios referentes del turismo inclusivo en el Caribe, entre ellos el Gran Malecón, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, la playa de Puerto Mocho, el Museo del Carnaval, el Tren Bocas de Ceniza, el Zoológico de Barranquilla, el parque Realismo Mágico, la estación Joe Arroyo, los Callejones de El Prado y escenarios deportivos como el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, el estadio Édgar Rentería y el complejo deportivo Pibe Valderrama, entre otros.

La selección hace parte de una convocatoria nacional en la que se evaluaron destinos turísticos con base en criterios de accesibilidad, inclusión, gestión de riesgos, promoción cultural y estrategias digitales. La ciudad presentó su inventario de atractivos, junto con un plan de accesibilidad y acciones de capacitación que fueron tenidas en cuenta por el comité evaluador.

Como resultado del proceso, Barranquilla obtuvo la certificación de 20 atractivos turísticos y experiencias inclusivas, además de la posibilidad de acceder a un plan de posicionamiento como destino accesible, formación para actores del sector en diseño universal y su inclusión en la Guía de Turismo Accesible de Colombia, así como en campañas de promoción nacional e internacional.

Capacitación a los ciudadanos

El reconocimiento también contempla la capacitación de hasta 100 actores locales en temas de accesibilidad y diseño universal, con el objetivo de fortalecer la oferta turística inclusiva de la ciudad.

En el marco de este resultado, la ciudad ha venido desarrollando acciones de adecuación urbana orientadas a la accesibilidad, como la implementación de andenes con rampas, señalización adecuada y elementos de orientación para personas con discapacidad visual, además de mejoras en sistemas de movilidad como buses y estaciones del sistema de transporte masivo.

Este reconocimiento posiciona a Barranquilla dentro del grupo de destinos que avanzan en la consolidación de un turismo más incluyente y con mayor apertura a distintos tipos de visitantes, tanto nacionales como internacionales.