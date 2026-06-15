Palestina celebra el acuerdo entre EEUU e Irán y pide acabar con el conflicto en Gaza

La Autoridad Palestina celebró este lunes el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán y renovó su llamamiento para intensificar los esfuerzos internacionales destinados a poner fin al conflicto en Gaza.

En un comunicado difundido por la agencia oficial palestina WAFA, la Autoridad Palestina valoró que las partes hayan optado por resolver sus diferencias “a través del diálogo y los medios diplomáticos”, y elogió los esfuerzos paralelos encaminados a lograr “un acuerdo de paz en Líbano que preserve su seguridad, estabilidad y soberanía”.

Ramala agradeció la mediación de varios actores árabes e internacionales en el proceso, entre ellos Pakistán, Arabia Saudí, Egipto, Catar, Turquía y las Naciones Unidas, cuya intervención, según el texto, contribuye a “evitar mayores conflictos regionales y fortalecer la estabilidad”.

El texto subrayó que “el diálogo, la diplomacia y el respeto al derecho internacional son el único camino viable” para resolver las crisis de la región.

En este contexto, la Autoridad Palestina instó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para poner fin al “conflicto y sufrimiento humanitario en curso”, en referencia expresa a Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, y reiteró que cualquier solución duradera en Oriente Medio exige “el fin de la ocupación israelí del Estado de Palestina” y la creación de un Estado independiente “en las fronteras de 1967 con Jerusalén Este como capital”.

Pese al alto el fuego alcanzado el pasado mes de octubre entre Israel y Hamás con intermediación estadounidense, al menos 992 palestinos han muerto y 3.144 han resultado heridos por fuego israelí desde entonces, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad gazatí.

En términos acumulados desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023, el balance asciende a 73.003 muertos y 173.252 heridos, según el último recuento de Sanidad, que también recoge 784 cuerpos rescatados de entre los escombros desde la ruptura de la tregua.