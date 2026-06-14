Una delegación de Catar llega a Teherán para acelerar acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos

Delegación de Catar llega a Therán para impulsar las negociaciones entre Iránm y Estados Unidos - Agencia EFE

Una delegación de Catar llegó este domingo a Teherán con el objetivo de impulsar las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, en medio de crecientes señales de que un acuerdo de paz entre ambos países estaría próximo a concretarse.

De acuerdo con la agencia iraní ISNA, uno de los consejeros del ministro de Exteriores de Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, arribó a la capital iraní para avanzar en los contactos diplomáticos entre Teherán y Washington.

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La agencia Tasnim también confirmó la visita y señaló que los representantes cataríes sostendrán reuniones relacionadas con los “últimos acontecimientos del proceso diplomático” que busca poner fin a las tensiones y al conflicto entre ambas naciones.

Catar, junto con Pakistán, ha desempeñado un papel clave como mediador en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Aunque aún no se ha confirmado una fecha oficial para la firma del acuerdo, diversas fuentes apuntan a que el entendimiento estaría en su etapa final.

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Las expectativas aumentaron luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que el acuerdo podría firmarse este mismo domingo. Según el mandatario, el entendimiento permitiría la reapertura inmediata del estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el comercio mundial de petróleo.

La eventual firma del acuerdo es seguida con atención por la comunidad internacional debido a su impacto en la estabilidad de Oriente Medio y en los mercados energéticos globales.