El conservador Tomac dimite como primer ministro tras no lograr la mayoría para gobernar Rumanía

El presidente de Rumanía, Nicușor Dan, nombró este domingo al liberal Adrian Vestea nuevo primer ministro designado después de que el conservador Eugen Tomac dimitiera al no poder sumar en el Parlamento los apoyos suficientes para formar un Gobierno.

De esta forma, la crisis política del país balcánico, el sexto más grande de la UE, se prolonga tras la moción de censura del pasado 5 de mayo contra el entonces primer ministro liberal, Ilie Bolojan, impulsada por socialdemócratas y ultraderechistas.

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Tomac, un europarlamentario y asesor personal de Dan, no logró reunir los apoyos de al menos 233 de los 465 diputados del Parlamento y Senado de Rumanía, por lo que anunció esta mañana su dimisión.

Vestea, primer vicepresidente del PNL

En su lugar, el presidente apuesta ahora por Vestea, un economista de 52 años, primer vicepresidente del Partido Nacional Liberal (PNL) y un antiguo ministro de Desarrollo.

El liberal dispone ahora de diez días para encontrar una mayoría parlamentaria que respalde a su Gobierno.

Dan, elegido el año pasado como candidato independiente, definió al nuevo primer ministro designado como una “persona categóricamente prooccidental”.

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Asimismo, el mandatario recordó los problemas económicos que sigue afrontando Rumanía, uno de los países más pobres de Europa y con uno de los déficit presupuestarios más elevados de la Unión Europea (UE).

La fractura de la coalición de Gobierno anterior, formada por el PNL, el partido socialdemócrata PSD, el partido centrista USR y el partido de la minoría húngara UDMR, se debió a los desacuerdos internos sobre las duras medidas de austeridad y reforma impulsadas por Bolojan.

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La coalición europeísta se había formado en 2025 para impedir la llegada al poder del partido ultraderechista y eurocrítico AUR, segundo en las elecciones legislativas celebradas en diciembre de 2024.

Rumanía, un país de 19 millones de habitantes y miembro de la UE y de la OTAN, se encuentra en el sureste de Europa, con una larga frontera con Ucrania, por lo que tiene un importante rol estratégico en la defensa europea contra potenciales amenazas de Rusia.