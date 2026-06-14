Seis muertos deja una colisión de dos helicópteros en Rio de Janeiro

Al menos seis personas murieron el domingo en Brasil después de que dos helicópteros chocaran en vuelo en el oeste de Rio de Janeiro, informaron los bomberos.

Los helicópteros se estrellaron contra el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos, desatando un incendio que afectó al menos 20 vehículos.

“Se han confirmado al menos seis fallecidos, todos eran miembros de la tripulación de las aeronaves involucradas en el accidente”, dijo el cuerpo de bomberos en un comunicado, que señaló que los primeros informes apuntaban a una colisión en pleno vuelo.

El alcalde de Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, dijo que había “ciudadanos extranjeros a bordo de una de las aeronaves”, sin dar más detalles.

El accidente ocurrió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona de Barra da Tijuca.

El portavoz de los bomberos, el teniente coronel Fabio Contreiras, declaró a CNN Brasil en el lugar de los hechos que aún no estaba claro cómo se desarrolló exactamente el accidente.

“Partes de la aeronave están esparcidas a cientos de metros de distancia, así que la información que tenemos sigue siendo muy preliminar (...) necesitamos obtener las grabaciones y los videos para entender exactamente qué ocurrió”, afirmó.

Contreiras dijo que los equipos de rescate hallaron un helicóptero en llamas entre los autos eléctricos, con cinco víctimas en su interior. Un segundo helicóptero, encontrado a unos 100 metros de distancia, transportaba únicamente al piloto, que también murió.

Más agua necesaria

Imágenes difundidas por medios locales mostraban una densa columna de humo negro elevándose desde la concesionaria, donde varios autos estaban en llamas.

Contreiras señaló que el hecho de que las aeronaves se hubieran estrellado en el área de estacionamiento había evitado un saldo de muertos más elevado.

“Dadas las viviendas que hay alrededor, el accidente podría haber sido mucho más trágico”, dijo.

El portavoz de los bomberos destacó las dificultades de combatir un incendio que afecta a vehículos eléctricos, los cuales contienen baterías de iones de litio.

“Cuando este tipo de batería se incendia, libera gases altamente tóxicos y aumenta tanto la temperatura como la intensidad del fuego. Apagar un incendio en uno de estos vehículos requiere entre tres y cuatro veces la cantidad de agua necesaria para un incendio en un automóvil convencional”, explicó.

Los accidentes de aeronaves pequeñas son frecuentes en Brasil, el quinto país más grande del mundo.

El mes pasado, una avioneta se estrelló contra un edificio en la ciudad de Belo Horizonte, en el sureste del país, causando la muerte del piloto y el copiloto.

En Brasil hubo 84 accidentes aéreos en lo que va de 2026, con saldo de 25 muertos, según estadísticas del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA) de la fuerza aérea.

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