Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 jun 2026 Actualizado 12:36

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

Fujimori se ausenta de Perú en medio del recuento de la segunda vuelta de elecciones presidenciales

La candidata ha destacado que se trata de “un viaje estrictamente familiar”.

Peruvian former presidential candidate and congresswoman Keiko Fujimori. (Photo by Juan Carlos CISNEROS / AFP) (Photo by JUAN CARLOS CISNEROS/AFP via Getty Images)

Peruvian former presidential candidate and congresswoman Keiko Fujimori. (Photo by Juan Carlos CISNEROS / AFP) (Photo by JUAN CARLOS CISNEROS/AFP via Getty Images) / JUAN CARLOS CISNEROS

Peruvian former presidential candidate and congresswoman Keiko Fujimori. (Photo by Juan Carlos CISNEROS / AFP) (Photo by JUAN CARLOS CISNEROS/AFP via Getty Images)
Añadir Caracol Radio en Google

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori ha anunciado que viajará fuera del país unos días en medio del recuento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que por ahora goza de una ligerísima ventaja con respecto a su rival, Roberto Sánchez.

Fujimori acompaña así a una de sus hijas, Kyara, en un compromiso anterior a la votación. “Antes de la elección, le hice una promesa a Kyara: estar a su lado en su primer viaje al inicio de esta nueva etapa de su vida. Ha llegado el momento de cumplir esa promesa”, ha publicado la líder de Fuerza Popular en redes sociales.

La candidata ha destacado que se trata de “un viaje estrictamente familiar”. “Estaré fuera del país solo por unos días. Me mantendré en comunicación permanente con el comando nacional de personero”, ha destacado.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha publicado que Fujimori ha logrado hasta el momento un 50,05% de los votos frente al 49,94% de Sánchez una vez escrutadas el 98,55% de las actas de la votación el pasado 7 de junio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir