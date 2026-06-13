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13 jun 2026 Actualizado 15:54

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Internacional

Robaron las botas y los balones de la selección inglesa antes de su llegada a Kansas City

La policía de Missouri ha confirmado que se ha abierto una investigación por estos hechos

Vista de los vestidores de Inglaterra en su amistosos contra Costa Rica en 2026 (Cortesía: Eddie Keogh - The FA/The FA via Getty Images)

Vista de los vestidores de Inglaterra en su amistosos contra Costa Rica en 2026 (Cortesía: Eddie Keogh - The FA/The FA via Getty Images) / Eddie Keogh - The FA

Vista de los vestidores de Inglaterra en su amistosos contra Costa Rica en 2026 (Cortesía: Eddie Keogh - The FA/The FA via Getty Images)
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La selección de Inglaterra en el Mundial 2026 ha sufrido el robo de sus botas reglamentarias y los balones de entrenamiento antes incluso de llegar a su base de Kansas City para su primer entrenamiento, según confirmó la Football Association, organismo regulador del fútbol inglés.

El combinado inglés, que entrena el alemán Thomas Tuchel, tenía previsto su primer entrenamiento en la tarde del sábado en el Swope Soccer Village de Kansas City, por lo que tendrá que apresurarse para adquirir nuevas botas.

La policía de Missouri (estado de Kansas City) ha confirmado por su parte que “investiga un posible robo de equipamiento del convoy de un equipo que había llegado a Kansas con artículos faltantes”, y dijo que ha abierto una investigación.

Los ingleses tienen por delante todavía casi cinco días de entrenamientos antes de medirse el miércoles en su primer partido contra Croacia en Dallas. Posteriormente se enfrentará a Ghana (23 de junio) y a Panamá (27 de junio).

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