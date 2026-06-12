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12 jun 2026 Actualizado 22:12

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En Magangué, recorrieron espacios comerciales para prevenir el trabajo infantil

La Policía Nacional y las autoridades locales recordaron que la infancia no debe cambiarse por responsabilidades que no le corresponden

En Magangué, recorrieron espacios comerciales para prevenir el trabajo infantil

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Cada niño que estudia juega y comparte con su familia está construyendo el futuro de una sociedad. Sin embargo, cuando la necesidad, el abandono o la indiferencia lo empujan al trabajo infantil, ese futuro comienza a llenarse de obstáculos.

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Con ese propósito, y en el marco de la estrategia E-PAÍS, el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional en Magangué, Bolívar, desarrolló una jornada de control y prevención en plazas de mercado, supermercados y almacenes de cadena, en articulación con las autoridades político-administrativas del municipio.

Durante la actividad se verificaron las condiciones de permanencia de niños, niñas y adolescentes en estos entornos, identificando posibles situaciones relacionadas con trabajo infantil, mendicidad o vulneración de derechos. Asimismo, se brindó orientación a comerciantes, padres de familia y ciudadanía sobre la importancia de garantizar la protección integral de los menores de edad.

La jornada dejó un mensaje claro: la responsabilidad de cuidar a la niñez no recae únicamente en las instituciones. Cada ciudadano tiene el deber de alertar y denunciar cuando un menor de edad vea amenazado su bienestar o sea expuesto a actividades que afecten su desarrollo físico, emocional y educativo.

“El trabajo infantil no solo vulnera derechos, también limita sueños y oportunidades. Desde la Policía Nacional continuaremos trabajando de manera articulada con las autoridades y la comunidad para garantizar que nuestros niños, niñas y adolescentes crezcan en entornos seguros, protegidos y con acceso pleno a sus derechos”, indicó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La protección de la infancia es una tarea permanente. Cada acción preventiva, cada denuncia oportuna y cada esfuerzo institucional representa una oportunidad para que un niño permanezca donde realmente debe estar: aprendiendo, creciendo y disfrutando de su niñez.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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