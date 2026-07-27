Policía reporta cinco capturas por presuntos hurtos en diferentes barrios de la ciudad

La rápida reacción de uniformados de la Policía Nacional en Cartagena de Indias permitió la captura en flagrancia de alias “Deivis”, de 26 años, y alias “Jaime”, de 25 años, en el barrio El Socorro, sector La Ruan, luego de ser señalados por la comunidad de presuntamente haber cometido un hurto. Durante el procedimiento, alias “Jaime” resultó herido con arma de fuego.

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En el operativo fueron incautados ocho cartuchos calibre 9 mm sin percutir, un proveedor, dos teléfonos celulares y una motocicleta AKT.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, hurto y lesiones personales.

Capturado tras hurtar un celular en el barrio Santa Clara

La oportuna reacción de uniformados de la Policía Nacional en Cartagena de Indias permitió la captura en flagrancia de alias “Angelito”, de 28 años, señalado de hurtar un teléfono celular en el barrio Santa Clara, diagonal 30.

Durante el procedimiento fue recuperado un celular Motorola One Fusion, avaluado en $1.800.000, el cual fue devuelto a su propietario. El capturado, natural de Cartagena, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto.

Capturado en flagrancia por hurto en el barrio Santa Lucía

La oportuna reacción de uniformados de la Policía Nacional en Cartagena de Indias permitió la captura en flagrancia de alias “El Gabi”, de 25 años, señalado de despojar mediante la modalidad de raponazo a una ciudadana de su teléfono celular en el barrio Santa Lucía, transversal 54.

Durante el procedimiento fue recuperado un teléfono celular Xiaomi 15C y fue incautada una motocicleta Boxer, de placas RMK-48H, utilizada presuntamente para cometer el ilícito. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto.

En persecución cae tras hurtar un celular en el barrio Boston

La rápida reacción de uniformados de la Policía Nacional en Cartagena de Indias, permitió la captura en flagrancia de alias “El Mister”, de 26 años, de ocupación mototaxista, señalado de cometer un raponazo contra un ciudadano en la avenida Pedro Romero, sector Canal San Martín, barrio Boston, despojándolo de un teléfono celular.

Durante el procedimiento fue recuperado un celular Redmi 13 Pro, avaluado en $2.000.000, el cual fue devuelto a su propietario. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto.