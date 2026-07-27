Acuacar garantiza el cumplimiento de los estándares de calidad en el agua potable de Cartagena

Garantizar la calidad del agua potable que llega a los hogares de Cartagena es una prioridad para Aguas de Cartagena. Para ello, la empresa desarrolla una gestión técnica que integra tecnología, vigilancia permanente y rigurosos controles en cada una de las etapas de captación, potabilización y distribución. Gracias a este trabajo, el agua suministrada a los usuarios cumple con los estándares fisicoquímicos y microbiológicos establecidos por la normatividad sanitaria vigente y es apta para el consumo humano directo, sin necesidad de tratamientos adicionales en los hogares.

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Los análisis diarios de la calidad del agua mantienen el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) en la categoría Sin Riesgo, la máxima clasificación establecida por la normatividad colombiana, lo que ratifica la calidad y seguridad del agua que reciben los usuarios.

Para preservar estos estándares, la empresa realiza controles permanentes en las plantas de tratamiento y en puntos estratégicos de la red de distribución, mediante ensayos físicos, químicos y microbiológicos que verifican parámetros como turbidez, color, olor, pH y cloro residual, en cumplimiento del Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 de 2007.

El rigor técnico de estos análisis está respaldado por el Laboratorio de Calidad de Aguas de Aguas de Cartagena, cuya acreditación fue ampliada y renovada por el IDEAM hasta 2027 mediante la Resolución No. 0339 del 24 de marzo de 2026. A ello se suma la acreditación del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017, que certifica la competencia técnica del laboratorio para realizar análisis y ensayos con resultados precisos, fortaleciendo la confianza en la calidad del agua que recibe la ciudad.

Como parte de su compromiso con la transparencia, Aguas de Cartagena pone a disposición de la ciudadanía los certificados de calidad del agua, disponibles para consulta en www.acuacar.com.

Este trabajo técnico permanente permite a Aguas de Cartagena suministrar agua potable segura y de calidad a sus más de 350.000 usuarios, contribuyendo a la protección de la salud pública y al bienestar de los cartageneros.