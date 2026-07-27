Condenan a más de 18 años de prisión a un hombre por asesinar a un habitante de calle

Momentos en que el procesado era capturado por el CTI y la Policía Nacional en Magangué (Bolívar). // Fiscalía

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que Andrés David Cruzado Emilianis, alias Duende o El Pequeño, fuera condenado por un juez de conocimiento a 18 años y 9 meses de prisión como responsable del delito de homicidio agravado de un habitante de calle.

La decisión se da luego de que el sentenciado suscribiera, de manera libre, espontánea y asesorada por su abogado su responsabilidad en el crimen ocurrido el 12 de octubre de 2024 en el barrio Chambacú de Cartagena.

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La Fiscalía demostró que el hombre, de 29 años, hirió con un arma cortopunzante a la víctima de 36 años, en medio de una riña por el control territorial de la zona en que sucedieron los hechos.

Aunque la víctima fue auxiliada falleció cuando era atendido en un centro asistencial. Desde su detención el condenado fue privado de la libertad luego de que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional lo capturara en Magangué (Bolívar), el 21 de enero de 2025.

En el fallo el hombre fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena impuesta.