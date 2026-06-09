Robo de prendas de oro a turistas termina con la captura de cuatro presuntos delincuentes

En desarrollo de estrategias para contrarrestar el hurto en zonas turísticas, la Policía Nacional de Colombia logró la captura en flagrancia de cuatro presuntos delincuentes en el norte de la ciudad.

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El primer operativo se llevó a cabo en el barrio San Diego, donde fueron capturados tres sujetos conocidos como ‘Carlitos’, ‘Johnny’ y ‘Amaury’, de 30, 29 y 32 años, respectivamente, quienes fueron señalados por la víctima de haber participado en un hurto cometido minutos antes.

Las capturas fueron posible gracias a la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia y al aviso de la comunidad, lo que permitió ubicar y detener a los presuntos responsables mientras huían en un vehículo de servicio público. Según las investigaciones preliminares, momentos antes habrían despojado a un turista extranjero de una cadena de oro mediante la modalidad de raponazo.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados, al parecer, estarían vinculados a otros hechos delictivos en zonas de alta afluencia turística. Además, dos de ellos, ‘Johnny’ y ‘Amaury’, registran en conjunto cinco anotaciones judiciales como indiciados por delitos como hurto, daño en bien ajeno, lesiones culposas y violencia intrafamiliar.

Un segundo operativo se desarrolló en el barrio Getsemaní, en el que las patrullas de vigilancia capturaron en flagrancia a alias ‘Cristiano’, de 26 años, quien minutos antes, mediante la modalidad de raponazo, hurtó una cadena de oro y un celular iPhone 15 Pro Max a un ciudadano extranjero.

Alias ‘Cristiano’ presenta tres anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto, receptación y estafa.

Los elementos recuperados están valorados en más de 20 millones de pesos. Las víctimas agradecieron la rápida reacción de los uniformados.

La Policía destacó que, en lo corrido del año, se han capturado 3.032 personas por distintos delitos en la ciudad, de las cuales 500 corresponden a casos de hurto.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, reiteró el compromiso institucional en la lucha contra la delincuencia e hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente y contribuir con las autoridades en la identificación y judicialización de los responsables.

Finalmente, la institución invitó a los cartageneros a seguir colaborando bajo estricta reserva a través de la línea 123, con el fin de fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana.