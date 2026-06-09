Descontextualizaron el tema: coordinador de la campaña de Iván Cepeda en el Cesar por polémico audio
El coordinador de la campaña del candidato Iván Cepeda en el departamento del Cesar, Pedro Acuña, habló en 6AM W sobre un polémico audio en que se habla de dinero y recursos para que la gente salga a votar.
Pedro Acuña, coordinador de la campaña del candidato Iván Cepeda en el departamento del César
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Pedro Acuña, coordinador de la campaña del candidato Iván Cepeda en el departamento del Cesar, estuvo en 6AM W de Caracol Radio y se refirió a su polémico audio en el que se menciona dineros y recursos para ir a votar a por el representante del Pacto Histórico.
El coordinador aseguró que no estaba hablando de compra de votos, sino que descontextualizaron sus declaraciones.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...