Descontextualizaron el tema: coordinador de la campaña de Iván Cepeda en el Cesar por polémico audio

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Pedro Acuña, coordinador de la campaña del candidato Iván Cepeda en el departamento del César

Pedro Acuña, coordinador de la campaña del candidato Iván Cepeda en el departamento del Cesar, estuvo en 6AM W de Caracol Radio y se refirió a su polémico audio en el que se menciona dineros y recursos para ir a votar a por el representante del Pacto Histórico.

El coordinador aseguró que no estaba hablando de compra de votos, sino que descontextualizaron sus declaraciones.

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