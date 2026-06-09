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09 jun 2026 Actualizado 15:02

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Internacional

Ecuador captura a un polaco con nexos en Colombia y buscado por Interpol por presunto narcotráfico

Según las autoridades, el sujeto supuestamente cumplía “un rol estratégico dentro de una organización delictiva transnacional dedicada al tráfico de grandes cantidades de droga” que eran enviadas a los principales puertos marítimos de Ecuador y de allí a Europa.

Prisionero siendo esposado adentro de su celda (Crédito: Getty Images)

Prisionero siendo esposado adentro de su celda (Crédito: Getty Images) / LightFieldStudios

Prisionero siendo esposado adentro de su celda (Crédito: Getty Images)
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La Policía ecuatoriana capturó en la madrugada de este martes 9 de junio a un ciudadano polaco requerido por la Interpol por presunto tráfico de drogas, y quien era un supuesto nexo entre la mafia albanesa y grupos armados irregulares de Colombia y delincuenciales de Ecuador, informó el ministro del Interior, John Reimberg.

El funcionario identificado como Jakimiec Tomasz, de 48 años y nacionalizado ecuatoriano, fue capturado en la provincia costera de Santa Elena (suroeste), en el marco de la operación denominada Varsovia.

“Este individuo es presuntamente el nexo clave entre la mafia albanesa, grupos irregulares armados de Colombia y grupos de delincuencia de Ecuador como Los Lobos y Los Choneros”, señaló Reimberg.

Agregó que, además, el sujeto supuestamente cumplía “un rol estratégico dentro de una organización delictiva transnacional dedicada al tráfico de grandes cantidades de droga” que eran enviadas a los principales puertos marítimos de Ecuador y de allí a Europa.

En el operativo de captura de Tomasz, sobre el que había una difusión roja de Interpol, se decomisaron dos armas de fuego.

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