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09 jun 2026 Actualizado 08:38

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Capturan a presunto homicida de pareja asesinada en El Carmen de Bolívar

El hombre habría asesinado, incinerado y enterrado a sus suegros porque la pareja lo abandonó

Capturan a presunto homicida de pareja asesinada en El Carmen de Bolívar

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Gracias a la recompensa ofrecida por la Gobernación de Bolívar y a la labor investigativa de la Policía Nacional en tiempo récord se logró la captura de Alfonso Carlos Mieles Ramos, presunto homicida de la pareja asesinada este domingo en El Carmen de Bolívar, identificados como Jackeline Terán y Alberto Arias.

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La captura se logró en zona rural de El Carmen de Bolívar, en una finca hasta donde llegó huyendo el sindicado.

El secretario de Seguridad de Bolívar, Manuel Berrío, confirmó el hecho. “La instrucción del gobernador Yamil Arana fue movilizar toda la inteligencia y los uniformados necesarios para dar con el responsable. Y gracias a la rápida acción de la fuerza pública, se logró la captura”.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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