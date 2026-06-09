Capturan a presunto homicida de pareja asesinada en El Carmen de Bolívar

Gracias a la recompensa ofrecida por la Gobernación de Bolívar y a la labor investigativa de la Policía Nacional en tiempo récord se logró la captura de Alfonso Carlos Mieles Ramos, presunto homicida de la pareja asesinada este domingo en El Carmen de Bolívar, identificados como Jackeline Terán y Alberto Arias.

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La captura se logró en zona rural de El Carmen de Bolívar, en una finca hasta donde llegó huyendo el sindicado.

El secretario de Seguridad de Bolívar, Manuel Berrío, confirmó el hecho. “La instrucción del gobernador Yamil Arana fue movilizar toda la inteligencia y los uniformados necesarios para dar con el responsable. Y gracias a la rápida acción de la fuerza pública, se logró la captura”.