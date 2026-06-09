34 años de prisión para alias ‘César’ por el delito de homicidio agravado

Durante operativos en el barrio La Esperanza, fue capturado este sujeto, quien habría participado en un homicidio ocurrido en el barrio Policarpa en el año 2022

En el marco del ‘Plan Cazador’, uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena lograron la captura de un sujeto mediante orden judicial para hacer efectiva una condena privativa de la libertad.

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Las patrullas de vigilancia, durante actividades de control y verificación de antecedentes en el sector El Hoyo, del barrio La Esperanza, interceptaron a un sujeto conocido como ‘César’, de 32 años de edad, quien era requerido mediante orden judicial por el delito de homicidio agravado.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad solicitante para cumplir una condena de 34 años de prisión en un centro penitenciario, de acuerdo con una sentencia judicial de primera instancia.

Los hechos se remontan al 29 de mayo de 2022, cuando el hoy condenado habría participado en el homicidio con arma de fuego de Elkin Pérez Narváez, de 19 años de edad, en el barrio Policarpa.

En el marco de estos planes operativos, se han materializado 3.032 capturas por diferentes delitos, de las cuales 227 corresponden a capturas por orden judicial y 41 por homicidio.

“Este es un importante resultado de la ofensiva que sostenemos contra los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. La captura de este actor criminal representa un contundente golpe contra la delincuencia en la ciudad”, puntualizó el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

Invitamos a la comunidad a seguir colaborando con las autoridades para lograr la identificación, captura y judicialización de los responsables de los diferentes hechos delictivos que afectan la ciudad, a través de la Línea de Emergencia 123 y del correo electrónico mecar.sijin@policia.gov.co