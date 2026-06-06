Ingresan al escalafón de oficiales de la Armada de Colombia 91 uniformados

La Armada de Colombia fortalece sus capacidades institucionales con el ingreso al escalafón de 91 nuevos Oficiales, entre ellos 21 mujeres, quienes culminaron con éxito su proceso de formación integral en la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” y asumirán la responsabilidad de liderar y servir al país desde los diferentes escenarios marítimos, fluviales y terrestres.

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Estos hombres y mujeres han sido preparados académica, militar y éticamente para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, enfrentar las amenazas del crimen organizado transnacional, garantizar la soberanía nacional y proteger los intereses marítimos y fluviales de Colombia.

La ceremonia de escalafonamiento se llevó a cabo en el campo de paradas de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, con la presencia del Ministro de Defensa Nacional, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez; la cúpula militar, autoridades civiles y eclesiásticas; así como familiares y amigos de los graduandos.

“Al observarlos con detenimiento se contagia nuestra alma del amor por la patria, la pasión por seguir y el espíritu inquebrantable para no rendirnos a pesar de la adversidad. Ustedes representan la diversidad y la riqueza de Colombia. En esta promoción hay hombres y mujeres que vienen de todas las regiones del país y aunque tengan diferentes acentos y color de piel hacen parte de la gran familia naval. Ustedes han llegado a una Armada que se ha fortalecido para cumplir su misión constitucional” expresó el Ministro de Defensa durante su discurso.

Entre el grupo de nuevos Oficiales se destaca el Teniente de Corbeta Juan Pablo Nossa Bustos, quien recibió la Medalla Militar “Francisco José de Caldas” por ocupar el primer puesto de la promoción. Durante su proceso de formación se distinguió por su disciplina, liderazgo y excelencia académica. Como parte de las acciones de cooperación bilateral que adelanta la Armada de Colombia con marinas de otros países, realizó una comisión de estudios en la Escuela Naval Militar de la Armada de España, donde recibió entrenamiento a bordo de diferentes unidades navales, incluido el buque escuela Juan Sebastián de Elcano. Posteriormente, se desempeñó como Brigadier Mayor del crucero de entrenamiento del ARC “Gloria” en 2025, consolidando una destacada trayectoria durante su proceso de formación académica y militar.

En esta promoción también se encuentra un teniente de la República de El Salvador, como resultado de los acuerdos de cooperación e intercambio académico internacional de la Armada de Colombia. Así como cuatro Oficiales uniformados que, gracias a la movilidad vertical dentro de la Institución, se escalafonaron como Oficiales Profesionales de Infantería de Marina.

Los nuevos Oficiales integran los contingentes Naval Regular número 171, Infantería de Marina 115, Infantería de Marina Profesional 125 y Profesional del Cuerpo Administrativo 61.

Previo a su escalafonamiento, los graduandos recibieron sus títulos profesionales en Ciencias Navales para Oficiales Navales y Ciencias Navales para Oficiales de Infantería de Marina, así como los certificados de formación militar correspondientes a los cursos Profesional de Infantería de Marina y Profesional Administrativo.

Al referirse a este logro académico, el Contralmirante Juan Pablo Pinilla Acosta, director de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, destacó que: “Más que un resultado académico, estos títulos representan la consolidación de un proceso formativo que integra conocimientos científicos, humanísticos, tecnológicos y militares, indispensables para enfrentar los desafíos del entorno marítimo, fluvial y terrestre del siglo XXI. La profesionalización de nuestros Oficiales constituye una capacidad estratégica para la Armada Nacional, fortaleciendo su liderazgo, capacidad de análisis, innovación y toma de decisiones en escenarios complejos y de incertidumbre”.

Con el ingreso de estos nuevos Oficiales, la Armada de Colombia, a través de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, continúa fortaleciendo su talento humano y reafirma su compromiso con la protección de la soberanía nacional, la seguridad integral del territorio y el bienestar de los colombianos.