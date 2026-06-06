El ‘Calletón’ más grande de la historia de Cartagena

La celebración de los 493 años de Cartagena tuvo este sábado una jornada histórica para los barrios. En compañía de funcionarios distritales, líderes comunales y cientos de ciudadanos, el alcalde Dumek Turbay Paz encabezó el mayor calletón realizado hasta ahora en Cartagena, entregando simultáneamente 13 calles y tramos viales construidos por la Secretaría de Infraestructura, Edurbe y la Alcaldía Local 1.

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La jornada recorrió las tres localidades del Distrito y llevó obras a sectores que durante años esperaron soluciones para sus problemas de movilidad y accesibilidad. En total, fueron habilitados cerca de 2,8 kilómetros de nuevas vías pavimentadas, con una inversión conjunta superior a $12.587 millones.

Las 13 calles entregadas, en el marco de un calletón histórico e inédito en nuestra ciudad, tuvieron como entidades anfitrionas de los actos protocolarios a la Secretaría de Infraestructura, Edurbe, PES, Secretaría del Interior, Ider, Corvivienda, Secretaría de Educación, Escuela de Gobierno y Liderazgo, Secretaría de Desarrollo Social, Instituto Comunal, Alcaldías Locales y Gestión del Riesgo.

“Estamos celebrando el cumpleaños de Cartagena con obras para la gente. Esta semana entregamos la nueva Estación de Bomberos de Bocagrande, el renovado Complejo Deportivo Alameda La Victoria, el Parque Apolo, el Parque de Los Alcatraces y hoy realizamos la mayor jornada de entrega de calles que ha tenido nuestra ciudad. Son obras que mejoran la vida de miles de familias, que la misma gente nos pidió y aquí estamos dando respuesta a esa gran necesidad en materia de malla vial que aún tiene nuestra ciudad y que nosotros en este periodo de gobierno hemos ido tratando de saldar. Hemos hecho muchísimas calles, pero la deuda histórica sigue siendo alta con las comunidades”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Más de 1,5 kilómetros entregados para transformar realidades

La Alcaldía de Cartagena, a través de proyectos de la Secretaría de Infraestructura, entregó cuatro importantes intervenciones que suman 1.554,19 metros lineales y una inversión superior a $6.925 millones.

Las obras corresponden a la rehabilitación de la calle 34 de Olaya Herrera (105 metros lineales), dentro del programa de Mejoramiento de la Malla Vial Fase 2, así como a tres nuevas intervenciones ejecutadas mediante el programa Vías para la Felicidad: la carrera 36 de La María (454 ml), la Transversal 75 en Villas de La Candelaria (384 ml) y la carrera 60 del sector Ricaurte, en Olaya Herrera (610 ml).

El Distrito, a través de Edurbe, transformó 1 kilómetro en sectores históricos

Por su parte, Edurbe lideró siete intervenciones que representan 1.032,39 metros lineales de vías y una inversión superior a $4.756 millones. En Boston fueron habilitadas la Carrera 45 y un tramo clave de la calle 36, para un total de 190 metros lineales que mejoran la movilidad interna.

Uno de los capítulos más significativos de la jornada se vivió en Nelson Mandela, donde fueron entregadas tres nuevas calles vecinas en el sector Las Colinas que suman cerca de 430 metros lineales de pavimento y una inversión superior a $1.943 millones. Las obras corresponden a la calle Las Brisas, la calle Carlos Díaz Redondo y la calle Las Flores, contiguas a la vía principal del barrio y cercanas al nuevo Hospital de Nelson Mandela.

La jornada también incluyó la entrega de la carrera 60 A en República de Venezuela con 127 metros lineales, 90 metros más en la calle 31 de Los Alpes, y una nueva vía de 195 ml en Omaira Sánchez, donde los habitantes habían esperado décadas una intervención de esta magnitud.

La Alcaldía Local 1 también se sumó a la gran jornada

La maratónica jornada de entregas también incluyó dos nuevas vías ejecutadas por la Alcaldía de la Localidad Histórica y del Caribe Norte. En el barrio San Isidro fue habilitada la calle Bate de Tapita, con 70 metros lineales de pavimento y una inversión de $335 millones, mientras que en Buenos Aires fue entregada la rehabilitación del acceso principal al barrio, con 117 metros lineales y una inversión de $570 millones.

Entre ambas intervenciones se ejecutaron cerca de 186 metros lineales adicionales de vías nuevas, con recursos cercanos a $905 millones, fortaleciendo la conectividad y mejorando la calidad de vida de estas comunidades.

*Obras que mejoran la calidad de vida*

Más allá de las cifras, cada una de estas calles representa una mejora directa para la calidad de vida de cientos de familias. Son vías que facilitan el acceso a viviendas, colegios, centros de salud, comercio y transporte público, reduciendo tiempos de desplazamiento y eliminando problemas históricos asociados al barro, el polvo y el deterioro vial.

“Detrás de cada calle hay una historia de espera. Hay comunidades que durante décadas convivieron con dificultades para entrar a sus barrios o llegar a sus casas. Por eso estas entregas tienen un enorme valor social. No estamos inaugurando únicamente concreto; estamos entregando dignidad, bienestar y mejores condiciones de vida para nuestra gente”, finalizó el mandatario.

Con los cerca de 2,8 kilómetros entregados hoy ya se han puesto al servicio de Cartagena más de 147 kilómetros de vías nuevas, entre pavimentaciones y rehabilitaciones. Y con las obras en ejecución, más los inminentes inicios de otras ya contratadas, se cerrará el 2026 con más de 197 kilómetros de calles nuevas.

Cabe recordar que la meta del Plan de Desarrollo es construir 200 kilómetros de vías nuevas. Esto significa que el Distrito está muy cerca de cumplir esa meta antes de finalizar el actual periodo de gobierno, mientras avanzan nuevos proyectos como el Corredor Verde entre El Pozón y Tierrabaja, la entrada de Manzanillo en El Bosque y otras importantes inversiones para la movilidad de Cartagena.