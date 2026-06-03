Cárcel para dos presuntos extorsionistas de extranjeros en Cartagena

Los elementos materiales probatorios aportados por una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar, permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centros carcelarios a dos hombres señalados de exigir dinero a una pareja de turistas en Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los hechos investigados ocurrieron el pasado22 de mayo en la zona de Bocagrande, donde un estadounidense, de 67 años, y su compañera permanente fueron abordados por desconocidos quienes, al parecer, los intimidaron con armas cortopunzantes.

Los señalados agresores, les habrían indicado a las víctimas que sabían dónde se alojaban por lo que debían, inicialmente, entregarles 750 dólaresy al día siguiente 1 millón de pesos en efectivo, so pena de asesinarlos.

La entrega del dinero se pactó según lo exigido en inmediaciones de un hotel. El trabajo coordinadoconelGauladelaPolicíaNacionalpermitiólacapturadelosahoraprocesados cuando, al parecer, recibían la suma referida.