Alias ‘Brócoli’ fue capturado con un revólver y panfletos del Clan del Golfo en Marialabaja

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio El Chumbum, donde los policías observaron una actitud sospechosa por parte del individuo y procedieron a practicarle un registro personal.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la intervención, las autoridades hallaron en su poder un arma de fuego tipo revólver, además de varios panfletos alusivos al Clan del Golfo, material que fue incautado como elemento probatorio dentro de la investigación.

De inmediato, el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para establecer el origen de los panfletos y determinar si el detenido tendría algún tipo de relación con estructuras criminales que delinquen en esta zona del departamento.

“El trabajo permanente de nuestros policías en las calles continúa dando resultados importantes contra la delincuencia. Esta captura permite sacar de circulación un arma de fuego e impedir posibles afectaciones a la seguridad y convivencia ciudadana. Invitamos a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho que ponga en riesgo la tranquilidad de los bolivarenses”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.