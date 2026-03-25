Canciller de la India y el subsecretario de Guerra en Estados Unidos se reúnen en Nueva Delhi

“Encantado de reunirme esta tarde con el subsecretario de Defensa de EE.UU., Elbridge Colby. Hemos intercambiado puntos de vista sobre el escenario geopolítico actual”, escribió el canciller indio en X junto a una foto de ambos dirigentes.

El encuentro se produce en un momento de “cambios tectónicos” en el equilibrio de poder global, según describió Colby en una sesión especial este martes en la capital india, donde ha acudido para acelerar la ejecución del Marco de la Asociación de Defensa Mayor entre Estados Unidos y la India, confirmó la Casa Blanca.

Este acuerdo, pieza central en la política de defensa de la administración de Donald Trump, busca blindar el Indo-Pacífico frente a otras potencias influyentes en la región. “Vemos a India no solo como un socio clave, sino como uno esencial para garantizar un equilibrio de poder favorable en Asia”, afirmó Colby.

La cita está marcada por la urgencia de decidir el futuro del puerto de Chabahar, un enclave en territorio iraní operado por la India vital para su acceso comercial a Asia Central sin pasar por Pakistán y cuya exención de las sanciones de EE. UU. expira oficialmente mañana jueves.

Mientras Estados Unidos presiona para consolidar el eje de seguridad en el Océano Índico, el Gobierno de Narendra Modi ha urgido reiteradamente al diálogo para confrontar la crisis con Irán. Para Nueva Delhi, la estabilidad en el Golfo Pérsico es crítica por su dependencia del crudo y el valor estratégico comercial.

Pese a estas diferencias, Colby insitió que India y EE.UU. “no necesitan estar de acuerdo en todo para colaborar eficazmente” y destacó la sintonía entre la doctrina ‘Bharat First’ (India Primero) y el ‘America First’ estadounidense.

La agenda oficial continuará mañana con la copresidencia del Grupo de Política de Defensa (DPG) junto al secretario de Defensa indio, Rajesh Kumar Singh. En este foro técnico se espera concretar los calendarios de entrega de armamento avanzado y los protocolos de intercambio de inteligencia en tiempo real.