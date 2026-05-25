Más de 30 capturados por tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas en Cartagena

La Policía Nacional de Colombia durante el fin de semana desplegó diferentes operativos para garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana. Estas acciones permitieron fortalecer la presencia institucional en distintos sectores de la ciudad y avanzar en la prevención y contención de hechos que afectan el orden público.

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Como resultado de estas acciones, se logró la captura de 23 personas por tráfico de estupefacientes, 12 por porte ilegal de armas de fuego, 11 por hurto, 2 por lesiones personales y 17 por otros delitos.

Durante las intervenciones policiales, se incautaron 11 armas de fuego, 84 armas blancas y más de 1.900 dosis de estupefacientes entre marihuana, base de coca, tusi y cocaína.

Asimismo, se impusieron 348 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. De igual forma, se recibieron 2.242 llamadas telefónicas a la Línea de Emergencia 123, de las cuales 111 estuvieron relacionadas con riñas, 58 con perturbación de la tranquilidad y 1.946 correspondieron a llamadas inoficiosas.

Las armas de fuego, estupefacientes y elementos recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía y los capturados se encuentran a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

“Continuamos articulando esfuerzos con las comunidades para fortalecer las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en los barrios y en los principales entornos turísticos de la ciudad, una labor prioritaria dentro de nuestro servicio diario. Reiteramos el llamado a la ciudadanía para que continúe aportando información oportuna y confiable que permita avanzar en las acciones orientadas a prevenir y contrarrestar los factores que afectan la seguridad y la tranquilidad de los cartageneros”, aseguró el señor brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.