Fenalco presentó principales hallazgos de carnetización de tiendas de barrio en Cartagena y Bolívar

La Gobernación de Bolívar entregó nuevas obras de pavimentación en los barrios Fredonia y Nuevo Paraíso, intervenciones que no solo mejoran la infraestructura vial, sino que transforman de manera integral la calidad de vida de sus habitantes.

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Durante la jornada de entrega, la Primera Gestora Social de Bolívar, Angélica Salas, destacó el impacto social que generan este tipo de proyectos en comunidades que durante años esperaron una solución definitiva a problemas históricos de movilidad y acceso.

“Cuando una calle se pavimenta cambia la perspectiva de vida de toda una comunidad. Los barrios adquieren mayor reconocimiento, mejoran sus condiciones de movilidad, aumenta el sentido de pertenencia y se fortalecen las oportunidades para niños, jóvenes y adultos. Estas obras no solo conectan sectores; también conectan sueños y generan esperanza para las familias que durante años esperaron ser escuchadas”, afirmó.

La funcionaria resaltó que cada tramo construido representa una apuesta por la dignificación de los territorios y por la consolidación de entornos más seguros e incluyentes para las familias.

“Una vía pavimentada significa un barrio con futuro. Mejora la seguridad, facilita el acceso al transporte, impulsa el comercio local y eleva la calidad de vida de los habitantes. Por eso seguimos respaldando iniciativas que permiten cerrar brechas históricas y construir comunidades con mayores oportunidades de desarrollo”, agregó.

Una deuda histórica saldada en Fredonia

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se vivió en el barrio Fredonia, donde fue entregada la pavimentación de la calle 14 (calle 45 entre carrera 80 y Caño Matute), considerada una vía estratégica para la conectividad del sector.

Durante años, los residentes enfrentaron inundaciones, dificultades para el tránsito peatonal y vehicular, así como problemas para el ingreso de ambulancias, taxis y otros servicios esenciales. Hoy, ese panorama quedó atrás gracias a una obra que forma parte de las siete calles intervenidas por la Gobernación de Bolívar en esta zona de Cartagena.

La comunidad celebró la transformación recordando a quienes impulsaron durante años la gestión de este proyecto y que no alcanzaron a verlo terminado.

“Muchas personas se fueron esperando esta pavimentación”, expresó con nostalgia Maritza Pereira, habitante del sector, al recordar a vecinos que lucharon durante décadas por la mejora de la vía. Según manifestó, la nueva calle representa tranquilidad para las familias, mejores condiciones para los niños y una valorización significativa del barrio.

Por su parte, Luz Mery Puertas, residente desde hace 47 años en la calle 14, recordó las difíciles condiciones que enfrentaban diariamente antes de la intervención.

“Aquí lo que teníamos era una piscina, no una calle. Cada vez que llovía era prácticamente imposible transitar. Incluso nos tocaba ayudar a un señor en silla de ruedas porque no podía movilizarse por el estado de la vía. Los taxis tampoco querían entrar”, relató.

Nuevo Paraíso mejora su conectividad y seguridad vial

La transformación también llegó al barrio Nuevo Paraíso con la inauguración de la calle 7 entre carreras 80 y 81, una obra que mejora de manera significativa la movilidad de los residentes y fortalece las condiciones de seguridad vial en el sector.

La nueva infraestructura facilita el acceso de vehículos particulares, transporte público y servicios de emergencia, además de ofrecer mejores condiciones para el desplazamiento peatonal de niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida.

Los habitantes destacaron que la pavimentación representa un avance importante para el desarrollo del barrio, al permitir una mejor integración con otros sectores de la ciudad y contribuir a la valorización de las viviendas.

Obras que también generan empleo

Más allá de los beneficios en infraestructura, ambos proyectos tuvieron un impacto positivo en la economía local durante su ejecución. La Gobernación de Bolívar promovió la contratación de mano de obra de las propias comunidades, brindando oportunidades laborales tanto a hombres como a mujeres de los sectores beneficiados.

Esta participación comunitaria permitió dinamizar la economía barrial, fortalecer el sentido de pertenencia hacia las obras y generar ingresos para numerosas familias durante el proceso constructivo.

Con la entrega de estas nuevas vías, la Gobernación de Bolívar continúa avanzando en su estrategia de mejoramiento urbano y fortalecimiento de la infraestructura comunitaria, llevando soluciones concretas a sectores históricamente afectados por el rezago vial. Las obras entregadas en Fredonia y Nuevo Paraíso representan mucho más que concreto y asfalto: son una muestra de cómo la inversión pública puede convertirse en bienestar, progreso y nuevas oportunidades para las comunidades cartageneras.